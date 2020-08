Turun Eurooppa-foorumi jatkuu perjantaina mielenkiintoisilla puhujavierailla. Uusi Suomi on Turussa järjestettävän tapahtuman mediakumppani ja näyttää keskustelut suorina lähetyksinä verkkosivuillaan.

Ohjelmaa tulee kahdesta paikasta: Radisson Blu Marina -hotellista ja Kaupunginteatterin lämpiöstä. Tässä jutussa pääset seuraamaan perjantain ohjelmaa Kaupunginteatterista. Ohjelmassa on muun muassa keskustelua EU:n maahanmuuttopolitiikan tilanteesta ja unionin sekä Venäjän suhteista. Puhujina muun muassa valtiovarainministeri Matti Vanhanen, mepit Heidi Hautala ja Nils Torvalds ja tutkimusjohtaja Hanna Smith. Tarkempi ohjelma alla.

Perjantain ohjelma Kaupunginteatterin lämpiöstä:

09.00–09.45

EU:n maahanmuuttopolitiikan uudet tuulet?

Järjestäjä: Euroopan muuttoliikeverkosto

Puhujat: Erikoistutkija Pasi Saukkonen, kaupunkitutkimus ja -tilastot, ylitarkastaja Tuukka Lampi, EMN Finland, MEP Heidi Hautala, MEP Nils Torvalds

11.00–11.45

Suomi-EU-Venäjä -haasteet

Järjestäjä: Turun paasikivi-seura

Moderaattori: Professori, emeritus Heikki Paloheimo

Puhujat: Valtiovarainministeri Matti Vanhanen, tutkimusjohtaja Hanna Smith, Hybridiosaamiskeskus, tutkija Veera Laine, Ulkopoliittinen instituutti

12.15–13.00

Kaupungit ja kansainvälinen yhteistyö koronan jälkeisessä Euroopassa

Järjestäjä: Alueiden komitea

Moderaattori: Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo, Kuntaliitto

Puhujat: Alueiden komitean jäsenet Markku Markkula & Anne Karjalainen, kaupunginjohtaja Minna Arve, Turun kaupunki

13.15–14.00

Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan

Järjestäjä: Pohjoinen kasvuvyöhyke, Varsinais-Suomen liitto, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto

Moderaattori: Yhteysjohtaja Marjo Uotila, Turun kaupunki

Puhujat: MEP Henna Virkkunen, kaupunkisuunnittelija ja Maata pitkin -matkamessujen perustaja Inari Virkkala, toimitusjohtaja Jonas Karlsson, Oslo-Stockholm 2.55 AB, edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

14.15–15.00

EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin vaikutus Suomessa

Järjestäjä: Pohjoinen kasvuvyöhyke

Moderaattori: Projektipäällikkö Lasse Nykänen, Vediafi

Puhujat: Neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, Liikenne- ja viestintäministeriö, energia-asiantuntija Vesa Peltola,

Kuntaliitto, liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola, Salon kaupunki, projektipäällikkö Lasse Nykänen, Vediafi

15.15–16.00

Uuden sukupolven Eurooppa - nuorten EU-huippukokouksen tulokset

Järjestäjä: Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Puhujat: Komissaari Jutta Urpilainen, kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Janika Takatalo, Allianssi

16.15–17.00

Onko EU:sta suurvallaksi?

Järjestäjä & juontajat: Eurooppanuoret

Puhujat:

1. osio ”EU:n globaali rooli vuonna 2050”

Päällikkö Sini Paukkunen, ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, tutkija Johannes Lehtinen, SaferGlober

2. osio ”EU:n ja Kiinan suhteet”

EU- ja kauppapolitiikan asiantuntija Ari-Pekka Jämsen, EK, director of the Centre for East Asian Studies Lauri Paltemaa, Turun yliopisto

3. osio ”EU:n ja Afrikan suhteet”

Johtaja Rilli Lappalainen, Fingo

17.15–18.00

Turun Eurooppanuorten työelämätapahtuma: tapaa EU-ammattilainen

Järjestäjä: Turun Eurooppanuoret & Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

Tapahtuma vain ennakkoon ilmoittautuneille.