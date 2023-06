Kuva: Outi Järvinen

Vihreiden konkari Pekka Haavisto yrittää presidentiksi kolmannen kerran. Koska Sauli Niinistöä ei enää kolmannen kerran vastustajana ole, ovat mahdollisuudet presidentiksi asti tällä kertaa realistiset.

Haavisto pääsi hieman yllättämään vaihtamalla vihreän puolueen ehdokkaan aseman valitsijayhdistyksen ehdokkuuteen. Päätöksen tultua julki on toki helppoa nähdä syyt ratkaisulle, joka oli vilahtanut spekulaatioissa.

Ensimmäinen on, tietysti, vihreän puolueen kriisi. Tuoreessa Ylen gallupissa, joka julkaistiin samana päivänä Haaviston ehdokkuuden kanssa, vihreiden kannatus on 7,3 prosenttia. Oppositionäkymä ei toistaiseksi ole helpottanut puolueen kannatuskatoa tippaakaan.

Näin pienellä kannatuksella operoivaan puolueeseen ei ole syytä henkilövaaleissa hirttäytyä, jos poliitikolla vaihtoehtoja on. Haavisto ei ole vuosien 2017–2018 huippusuosittu Sauli Niinistö, mutta hän nauttii laajaa, puoluerajat ylittävää luottamusta, ja arvioinee syystäkin, että Nato-prosessin kunniakas läpivienti on tuonut hänelle aiempaa suurempien kansanryhmien suosiota – tai vähintään hyväksyntää.

Vihreiden 7,3 prosentin kannatus juuri nyt on hauska nippeli, sillä vihreiden kannatus oli samat 7,3 prosenttia myös eduskuntavaaleissa 2011. Pian tuon jälkeen Haavisto keräsi presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella tammikuussa 2012 reilusti puoluettaan suuremman kannatuksen, peräti 18,8 prosenttia äänistä. Toisella kierroksella tuli tappio Niinistölle.

Kun Niinistö seuraavissa presidentinvaaleissa 2018 vaihtoi kokoomuksesta valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei kisaa enää syntynyt. Haavisto sai 12,4 prosenttia ensimmäisen kierroksen äänistä, jälleen enemmän kuin puolueellaan ja toinen ”sija” vaaleissa, mutta Niinistö jyräsi yhdistyksellään 62,6 prosentin kannatuksen. Edellisvaalien Haavisto-ilmiön sijaan puhuttiin Niinistö-ilmiöstä.

Siinä on ennakkotapaus. Miksi siis jättää yrittämättä laajempaa liikettä nyt, kun kilpailijoilta tuskin sellaista syntyy, ja oma puolue ei meinaa enää yltää keskisuuren puolueen määritelmään?

Vihreät myös jakaa mielipiteitä vahvasti, mikä voi puoluepolitiikassa olla hyödyksikin, mutta on presidentinvaaleissa haitta. Kantar Publicin viimeaikaisissa tutkimuksissa 54–55 prosenttia suomalaisista on suhtautunut vihreään puolueeseen erittäin tai melko kielteisesti.

Tilanteensa synkeyden tunnustava vihreät ei pullikoi millään tavalla ratkaisua vastaan, vaan aikoo merkeistä päätellen olla yksinomaan Haaviston takana, vaikka ei saakaan häneen yksinoikeutta. Silloin kelpaa puhua koko kansan yhdistämisestä vaikeana aikana.

Vihreän puolueen tuki – jopa suora rahallinen tuki – Haaviston valitsijayhdistykselle voi olla tärkeää. Politiikasta-sivusto toi taannoin esiin, että valitsijayhdistys ei Niinistön menestyksestä huolimatta ole oikotie onneen, kun taas puolueen aktiivit ja rahat ovat kampanjoinnille merkittävä resurssi. Haavisto pystyy vihreiden suopeista viesteistä päätellen yhdistämään kampanjassaan hyvät puolet molemmista vaihtoehdoista.

Haaviston ehdokkuuden myötä näiden kisojen itsestäänselvin asia on kuitattu. Seuraavaksi on edessä suurempia kysymysmerkkejä: ketkä ovat perussuomalaisten, keskustan, SDP:n sekä ennen kaikkea kokoomuksen ehdokkaat? Kun etenkin kokoomuksen ehdokas viimein selviää, alkavat gallupit antaa realistisempaa kuvaa siitä, kuka on vaalien ennakkosuosikki.

Asetelmaa hämmentää yhä myös tutkija Mika Aaltola, joka ei omalta osaltaan ole pitänyt valitsijayhdistystä ”praktisena reittinä” presidentiksi.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö.