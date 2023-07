Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhuu medialle puolustusliitto Naton huippukokouksessa Liettuan pääkaupungissa Vilnassa.

Niinistö kertoo tavanneensa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin eilen illalla. Odotukset Ukrainassa ovat olleet suuria, ja ”sitä taustaa vasten Zelenskyin ensireaktio on ymmärrettävä”, Niinistö sanoo.

Zelenskyi ilmaisi eilen pettymyksensä siihen, miten Nato-maat sopivat Ukrainan Nato-jäsenyyden edistämisestä.

Puolan presidentti Andrzej Duda taas on moittinut, etteivät Naton toimet Ukrainan suhteen ole riittäviä. Niinistöltä kysytään aiheesta.

”On ollut jonkin verran erilaisia näkemyksiä niin kuin presidentti Duda on sitä kerrannut. Mutta varmasti hänkin on pitänyt yhteisen mielipiteen rakentamista tärkeänä. Minä olen todennut hyvin selvästi, että nyt tavoitteena pitäisi olla, että kaikin tavoin edistetään ja avustetaan Ukrainaa tavoittamaan ne kriteerit, jotka Nato on asettanut. Tämä on toimintaa, joka antaa mahdollisuuksia ehkä tietynlaiseen väljyyteen”, Niinistö kommentoi.

”Ukrainassa on sotatila. On erittäin tärkeää, että Nato asettautuu tietyllä tavalla uuteen raamiin ja sitä näissä suunnitelmissa haetaan”, Niinistö sanoo.

Hän kertoo Suomen olevan suunnitelmissa kiinteästi mukana.

Myöhemmin päivällä pidetään eilen julkistetun Nato-Ukraina-neuvoston ensimmäinen kokous. Tiistaina Vilnaan saapunut presidentti Zelenskyi osallistuu neuvoston kokoukseen, ja Niinistö kertoi odottavansa kiinnostavaa ja perusteellista keskustelua.

