Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi lauantaina ykskantaan, mitä mieltä on yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.

”Sen haluan sanoa viime aikojen keskusteluunkin liittyen, että kokoomus ei peesaa ketään. Me emme peesaa persuja emmekä vilkuile vihreitä. Sellainen puolue, kansanliike, joka on rähmällään jonkun muun edessä, ei pärjää. Politiikan tekemisen pitää lähteä omista lähtökohdista ja arvoista. Ihmisen hyvinvoinnista, välittämisestä ja huolehtimisesta, se on kaikki kaikessa”, hän sanoi kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä pitämässään puheessa Lappeenrannassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen linjaa Twitterissä, että hallitusyhteistyö on kiinni ohjelmasta ja luotosta sen toteuttamiseen.

”Kokoomuksen puoluesuhteista puhuttaessa luulen monen yhtyvän: a) Suomelle ollut enempi siunaukseksi, että radikaalitkin puolueet integroitu eikä kategorisesti eristetty jos sitoutuvat demokraattiseen työhön, b) hallitusyhteistyö kiinni ohjelmasta ja luotosta sen toteuttamiseen.”

Lue myös:

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman vaati aikaisemmin lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle. Hänen mukaansa perussuomalaisten eristäminen on ollut virhe, josta kokoomus on kärsinyt niin viime vaalien tuloksessa kuin laajemmin heikompina mahdollisuuksina ajaa puolueelle tärkeitä tavoitteita.

Lue myös:

”Tylsää jankuttaa samasta aiheesta, mutta niin kauan on pakko, kunnes puolueiden välit on normalisoitu. Vihervasemmisto määrittää politiikan suunnan niin pitkään, kun muut puolueet eivät kykene keskinäiseen yhteistyöhön”, Rydman kommentoi monia kokoomuslaisia kuohuttanutta ulostuloaan iltapäivällä Twitterissä.

Esimerkiksi entinen kokoomuksen kansanedustaja ja europarlamentaarikko, viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha sanoo suoraan pitävänsä ajatusta kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyöstä vastenmielisenä.

Lue lisää:

Asia on huomattu myös muissa puolueissa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson pitää kokoomuksen sisäisiä näkemyseroja merkittävinä.

”Rydman asemoi PS:n selvästi porvarilliseen leiriin ja arvioi näkemyseroja syntyvän lähinnä EU-politiikan osalta. Kun PS:n linjaukset radikalisoituvat, haluavat jotkut kokoomuksessa tiivistää yhteistyötä”, hän kommentoi Twitterissä.

Lue seuraavaksi:

Sdp:tä edustaja Helsingin kaupunginvaltuutettu Ville Rydman puolestaan huomauttaa Twitterissä, että puolueiden sisäisissä otteluissa on ennenkin ratkaistu Suomen tulevaisuus.