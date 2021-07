Hallituspuolue vasemmistoliitto esittää Suomeen työllisyystoimena asevelvollisuuden lyhentämistä. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson nosti puolueen avauksen esiin MTV:n Suomi-areenan puheenjohtajatentissä tiistaina.

Anderssonilta kysyttiin työllisyystoimia, jotka vahvistaisivat julkista taloutta. Hallitukselta odotetaan uusia työllisyystoimia jo syksyn budjettiriihessä.

Anderssonin mukaan asevelvollisuusajan lyhentäminen toisi valtiovarainministeriön (VM) todentamia lisätyöllisiä Suomeen.

”Yksi esitys, jonka vasemmistoliitto on tehnyt, on esimerkiksi asevelvollisuuden uudistaminen. Se on uudistus, joka täyttäisi kaikki nämä kriteerit, joita tähän asti on asetettu työllisyystoimille. Jos pystymme lyhentämään sitä aikaa, jonka meidän asevelvolliset ovat armeijassa, se tuo säästöjä julkiseen talouteen ja se tuo myös VM:n verifioimia työllisiä lisää meidän työmarkkinoille”, Andersson sanoi tentissä.

Jos työllisyystoimet ovat tärkeitä kaikille hallituspuolueille, vasemmistoliitto lähtee Anderssonin mukaan siitä, että tarkastellaan ennakkoluulottomasti kaikkia tehokkaita toimia sen sijaan, että hän saa kerta toisensa jälkeen vastata esityksiin heikossa asemassa olevien työttömien ihmisten toimeentulon leikkaamisesta.

Asepalvelusajat kestävät Suomessa nykyisin 165 päivää, 255 päivää tai 347 päivää.