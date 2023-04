Venäjä varoittaa jälleen Suomen Nato-jäsenyyden seurauksista. Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu sanoo kansainvälisten uutistoimistojen mukaan, että Suomen Nato-jäsenyyden vahvistuminen tänään tiistaina on ”merkittävä riski konfliktin laajentumiseksi”.

Kreml kutsuu Naton laajentumista ”hyökkäykseksi Venäjän turvallisuutta vastaan”, joka pakottaa sen myös vastatoimiin.

Maanantaina Venäjä kertoi vahvistavansa sotilaallista läsnäoloaan maan länsi- ja luoteisosissa Suomen Nato-jäsenyyden vuoksi.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen opettaja ja everstiluutnantti Joakim Paasikivi katsoo, että kysymys kuuluu, miten Venäjä aikoo vahvistaa läsnäoloaan läntisellä rajallaan, kun sen joukot ovat laajalti sidottuina sotaan Ukrainassa.

”On olemassa suuri ero siinä, mitä venäläiset sanovat aikovansa tehdä ja mitä he pystyvät tekemään. Heidän arktisen alueen ja lähialueidemme maajoukko-osastonsa ovat tyhjiä, tukikohdat ovat merkittävästi heikentyneet”, Paasikivi sanoo ruotsalaislehti Expressenille.

Myös Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén arvioi SVT:lle, että kyse on retoriikasta, joka ei sinänsä ole uutta. Bydén kuitenkin korostaa Ruotsin seuraavan tilannetta joka päivä.

Ruotsi odottaa. Ruotsin Nato-jäsenyys ei vielä toteudu, mutta maan puolustusvoimien komentajan Micael Bydénin mukaan Suomen jäsenyys vahvistaa myös Ruotsin turvallisuutta.

Vaikka Suomi ja Ruotsi hakivat yhtä aikaa Nato-jäsenyyttä, eivät Turkki ja Unkari ole vielä ratifioineet eli vahvistaneet Ruotsin jäsenyyttä.

Bydén katsoo, että Suomen jäsenyys vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta.

”On selvää, että olimme toivoneet voivamme liittyä Natoon käsi kädessä Suomen kanssa. Mutta meillä on hyvin läheistä yhteistyötä Suomen kanssa ja on myös jatkossa. Suomella nyt vahvistuva Nato on Nato, joka tekee koko tästä alueesta turvallisemman”, Bydén sanoo.