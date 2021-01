Jyväskylän koronatilanne heikkenee nopeaa vauhtia. Eilen lauantaina uusia tartuntoja ilmeni 53. Jyväskylän kaupunki kertoo, että koko viikon tartuntamäärä sunnuntaiaamuun mennessä on noin 240. Ilmaantuvuusluku 14 vuorokaudelta on 160 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Positiivisten näytteiden osuus otetuista testeistä on jo yli 7,3 prosenttia.

Eilen karanteeniin tai eristykseen asetettiin jälleen yli 500 ihmistä. Jo aiemmin kuluneella viikolla karanteeniin on asetettu yli 1000 ihmistä.

Jyväskylä katsoo nyt siirtyneensä taudin leviämisvaiheeseen, sillä terveydenhuollon kantokyky on vaarantumassa.

”Terveydenhuollon jäljitystyö on tällä hetkellä erittäin ruuhkautunut ja karanteenien asettaminen on vaarassa hidastua. Jäljitystyön vahvistaminen tarkoittaa sitä, että terveydenhuollon peruspalveluita ajetaan alas ja henkilöstöä siirretään tukemaan jäljitystyötä”, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Tartuntojen laajuutta kuvaa se, että karanteeneja kohdistuu tällä hetkellä yli 10 koululle. Alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnassa uusia tartuntoja on ilmennyt kuluneella viikolla muun muassa jalkapallossa, koripallossa, jääkiekossa, jääpallossa, kuntosalitoiminnassa ja vesipallossa. Altistumiset ovat joukkuetoiminnassa olleet laajoja.

”Tartuntoja ilmenee nyt jatkuvasti eri puolilla Jyväskylää ja tartuntojen määrä jatkaa voimakasta kasvua asetettujen karanteenien ulkopuolella. Tartuntojen suurista määristä johtuen jäljitys on hidasta ja lasten ja nuorten sekä harrastustoiminnan kohdalla asetettavat karanteenit ovat laajoja”, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kuvaa.

Sairaalahoidon tarpeen kasvua ei vielä ole nähtävillä, sillä tartuntamäärät lähtivät nousuun vasta viikko sitten ja tartuntoja ilmenee nyt erityisesti lapsilla ja nuorilla. Käsmän mukaan tilanne on silti erittäin vakava.

”Pelko on, että tauti lähtee leviämään ikääntyvämpään väestöön. Sen jälkeen on selvää, että näillä tartuntamäärillä sairaalahoidon tarve kasvaa jyrkästi”, hän varoittaa.

Jyväskylän kaupunki valmistautuu ottamaan käyttöön leviämisvaiheen voimakkaat rajoitukset vielä sunnuntain aikana. Kaupunginhallitus on koolla kello 12 pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa, jossa arvioidaan muun muassa yläkoulujen opetuksen siirtoa etäopetukseen.