Onko hissin hengitysilma turvallista edellisen käyttäjän jäljiltä, jos tämä sattuu olemaan koronaviruksen kantaja? Muun muassa tähän kansalaiskysymykseen vastasi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi Yleisradion kyselychatissa tiistaina.

”Hissin hengitysilma on turvallista, mutta hissin ovenkahvat ja napit voivat olla tartuntariski. Hyvä käsihygienia tai sitten portaat ovat tässä tapauksessa vaihtoehdot”, Metsäniemi ohjeisti.

Hän antoi vielä erikseen toimintaohjeet kerrostalon hissiin.

”Mieluiten mennä yksin, painaa nappia hanskalla tai pestä kädet heti kun tulee sisään. Riski ei ole suuri”, ohje kuuluu.

Häneltä kysyttiin myös mielipidettä kerrostalojen saunojen sulkemisesta ja niissä toimimisesta. Lääkärin mukaan taloyhtiösaunoja on nyt syytä välttää.

”Emme tarkkaan tiedä miten virus viihtyy eri lämpöisillä pinnoilla. Mutta voidaan ajatella, että saunoissa on monenlaisia pintoja joista taudinaiheuttajat tykkäävät. Taloyhtiösaunoissa on paljon käyttäjiä ja lenkkisaunoissa ollaan tiiviisti samoilla lauteilla. Nyt voi olla parempi välttää näitä yhteisiä saunoja. Oireisena ei pidä mennä saunaan ollenkaan”, Metsäniemi kommentoi.

Yksi kysyjä kertoi olevansa ”37v perusterve mies”, jolla ei ole mitään vakavampia sairauksia.

”Polttanut tupakkaa kuitenkin noin puolet elämästäni. Kuulunko riskiryhmään?” hän kysyi.

”Kyllä kuulut - tupakointi rasittaa keuhkoja ja koronatauti iskee sinne. Nyt on hyvä hetki miettiä tämän harrastuksen jatkoja - olisiko tämä riittävän hyvä syy lopettaa?” Metsäniemi vastasi.

LUE LISÄÄ TUPAKASTA JA KORONAVIRUKSESTA:

Ulkoilustakin Metsäniemi antoi tarkan ja tiukan ohjeen ihmisille, joilla on koronavirusepäilyyn viittaavia oireita: ulos ei tällöin pidä mennä.

”Ulkona saa liikkua jos on oireeton ja pitää välimatkan muihin. Ulkoilusta on hyötyä noin yleisesti ottaen, ainoa poikkeus on oireet. Jos niitä on, ei pidä mennä ulos edes maalla”, Metsäniemi kirjoitti.

Koko Ylen keskustelun löydät tämän linkin takaa.