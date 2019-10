Keskeinen moottoritie AP 7 oli aamulla tukittu lähellä Ranskan rajaa ja rekkaliikenne seisoi. Kyseessä on tieliikenteen pääreitti Ranskan ja Espanjan välillä. Se on tällä viikolla ollut palavien rengasbarrikadien tukkima useissa kohdissa Katalonian alueella joka päivä.

Volkswagen-konserniin kuuluvan Seatin tehdas Kataloniassa on tänään pysäytettynä ja lähes 7000 työntekijää lomautettuina turvallisuussyistä.

Suuret risteilyalukset jättävät tänään Barcelonan väliin.

Aamulla myös varmistui, että Real Madridin ja Barcelonan jalkapallo-ottelu, niin sanottu klassikko, joka piti pelata Barcelonan stadionilla ensi viikon lauantaina, on peruutettu. Uutta päivämäärää ottelulle etsitään joulukuulta siinä toivossa, että tilanne silloin olisi rauhoittunut.

Katalonian ralli sitä vastoin aiotaan järjestää normaalisti, vaikka senkin peruuttaminen on ollut esillä.

Maanantaina alkaneet katumellakat ovat jatkuneet joka ilta ja yö tällä viikolla eri puolilla Kataloniaa, etenkin itsehallintoalueen suurimmissa kaupungeissa.

Barcelonan keskusta on kärsinyt pahoja tuhoja. Kaduilla ovat liekehtineet isoihin, kaadettuihin jäteastioihin sytytetyt roihut. Autoja on poltettu ja kahviloita ja liikkeitä tuhottu kaupungin tärkeimmillä turistikaduilla.

Katalonian omat poliisivoimat, Espanjan valtakunnallisen poliisin tukemina, ovat suojelleet keskeisiä hallintorakennuksia, joihin mellakoijat ovat pyrkineet hyökkäämään.

Kautta maan on suorissa tv-lähetyksissä nähty miten poliiseja vastaan on isketty hyvin rajusti vahingoittamistarkoituksessa. Kymmeniä poliiseja on loukkaantunut.

Mellakoivat nuorisoryhmät ovat järjestäytyneitä. Monet osallistujat ovat huppupäisiä, peittävät kasvonsa ja liikkuvat reppu selässä. Heillä on ilmeisesti sytytysnesteitä. Sytytetyt roihut palavat sitkeästi.

Poliiseja kohti on ammuttu järeitä ilotulitteita. Poliisiautoja on yritetty tuhota polttopulloilla. Myös poliisin helikoptereita kohti on suunnattu raketteja, ja poliisien mukaan he ovat saaneet päälleen myös jotakin happoa.

Espanjan vt. sosialistihallitus on perustanut tilannetta seuraavan ydinryhmän Madridiin. Pääministeri Pedro Sánchezin koordinoimaan ryhmään kuuluu sisä-, ulko- ja puolustusministeriöiden ylintä johtoa.

Hallitus on painokkaasti kiittänyt Katalonian aluepoliisin, Mossos d´Esquadran ja valtakunnallisen poliisin yhteistyötä, joka toistaiseksi näyttää toimineen. Mellakoitsijat ovat asiaintilaan selvästi pettyneitä ja ovat vaatineet aluepoliisijohdon erottamista.

Katalonian aluepoliisivoimien vahvuus on yli 17 000. Alueella on heidän tukenaan tuntematon määrä poliisivoimia myös muualta Espanjasta.

Kuvio on erikoinen, sillä separatistinen aluehallitus, jonka komennossa Mossos d´Esquadra periaatteessa on, pyrkii päinvastoin lietsomaan levottomuuksia. Madridissa tutkitaan aluejohtaja Joaquim Torran yhteyksiä itsenäisyysmielisiin ääriryhmiin, jotka organisoivat mellakointia.

Nämä ryhmät kutsuvat itseään "tasavallan puolustuskomiteoiksi" tai "demokraattiseksi tsunamiksi" ja toimivat tiettävästi internetin sekä mobiiliapplikaatioiden avulla.

Useat mellakointiin - ja osin rauhanomaisempaankin liikehdintään - osallistuvat ovat hyvin nuoria. Joukossa on myös alaikäisiä. Monia heistäkin tietysti on loukkaantunut yhteenotoissa poliisien kanssa.

Aluejohtaja Torra, jolla on läheiset yhteydet Brysselissä maanpaossa asuvaan edelliseen aluejohtajaan Carles Puigdemontiin, on itse irtisanoutunut väkivallasta, mutta hän ei pyri sitä myöskään pysäyttämään.

Torstaina Torra sanoi haluavansa taas järjestää kansanäänestyksen itsenäisyydestä.

Kataloniassa toimivia suuria yrityksiä edustava järjestö on pyytänyt aluehallitusta hillitsemään tilannetta ja barcelonalaiset turismista elävät yrittäjät valittavat menetyksiä, joita mellakointi aiheuttaa.

Barcelonan iso kauppakamari toisaalta on nykyisellään separatistijohtoinen, eikä arvostele aluejohtoa.

Katumellakointi alkoi maanantaina, kun Espanjan korkein oikeus julkisti vankeustuomiot edelliselle, Katalonian yksipuolista irrottamista yrittäneelle aluejohdolle.

Mellakoitsijat sanovat vaativansa tuomioiden kumoamista, Katalonian "tukahduttamisen" lopettamista, vapautta sekä itsenäistä, omaa valtiota.

On vaikea veikkailla tilanteen kehitystä, mutta ainakin olemassa on vaara, että mellakoinnin jatkuminen nostattaa väkivaltaisia vastareaktioita Espanjan yhtenäisyyttä puolustavien taholta, ellei poliisitoimia pidetä riittävinä.

Yhteenottojen luisuminen väestöryhmien välisiksi olisi vakava käänne pahempaan.