Metsäjätti UPM:n hallituksen puheenjohtaja, talousvaikuttaja Björn ”Nalle”Wahlroos arvioi, että tällä viikolla julkisuuteen tulleissa metsäteollisuutta koskevissa kartelliepäilyissä on kyse muusta kuin perinteisistä myyntikartelleista.

”Mitään kättä pidempää meillä ei tästä asiasta ole. Se, mitä voisin sanoa on, että tuntuu siltä, että on kyse jostain ihan muusta kuin perinteisistä kartelleista. Esitetyt kysymykset eivät ole koskeneet myyntityötä. Me emme tiedä ja jäämme odottamaan ja katsomaan, mitä seuraa. En tiedä tämän enempää”, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Wahlroosin mukaan Euroopan komission tarkastajat nimesivät kourallisen UPM:n selluteollisuuden palveluksessa olevia ihmisiä, ja heidän haluamistaan tiedoista kävi ilmi, että epäily koskee pitkäkuituisen havupuusellun myyntiä ja tuotantoa. Hänen mukaansa kartellitarkastajat ovat jo poistuneet ainakin UPM:stä.

Komissio on kertonut epäilevänsä tutkittujen yhtiöiden rikkoneen EU:n antitrust-sääntelyä, joka kieltää kartellit ja kilpailua rajoittavat käytännöt. Kyseessä on erityisesti EU:n toimintaa koskevan sopimuksen artikla 101. Tutkimusten käynnistäminen ei vielä tarkoita yhtiöiden syyllistyneen kilpailua rajoittaviin toimiin.

Suomessa tarkastuksia on UPM:n lisäksi tehty Stora Ensossa ja Metsä Fibressä. Tarkastuksia on tehty myös Ruotsissa ja Saksassa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) linjasi perjantaina, että kartellien lisääminen Suomen rikoslakiin tulisi selvittää.

”Tosiasiahan on se, että kartellin seuraamukset yhtiöille ovat valtaisia, se on kriminalisoitu EU-lainsäädännössä. Se, ettei sitä ole kriminalisoitu kansallisessa lainsäädännössä, jota itse en edes tiennyt, on juristien asia”, Wahlroos kommentoi.

