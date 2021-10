Euroopan parlamentti on haastanut Euroopan komission oikeuteen. Parlamentti katsoo komission viivytelleen oikeusvaltiomekanismin soveltamisessa Puolaa vastaan.

LUE MYÖS Puolan ja Unkarin elvytysvarat jumittuivat komissioon – Suomen lopullinen saanto jäi vielä auki

”Odotamme Euroopan komission toimivan johdonmukaisesti ja noudattavan sitä, mitä presidentti Ursula von der Leyen totesi edellisessä täysistunnossamme aiheesta. Sanat on muutettava teoiksi”, parlamentin puhemies David Sassoli kommentoi tiedotteessa.

Jupakassa on kyse Puolan perustuslakituomioistuimen päätöksestä, jonka mukaan Puolan perustuslaki olisi EU-oikeuden yläpuolella. Päätös on EU-oikeuden ensisijaisuusperiaatteen vastainen. EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet siihen, että eurooppaoikeus syrjäyttää kansallisen normin, jos nämä ovat ristiriidassa keskenään. Tämä on EU-oikeuden keskeinen perusperiaate.

Von der Leyen sanoi Euroopan parlamentin täysistunnossa, että Puolan päätös kyseenalaistaa Euroopan unionin perustukset. Von der Leyen sanoi, että komissio ei aio sallia yhteisten eurooppalaisten arvojen vaarantamista.

Komissiolla on kolme vaihtoehtoa. Se voi ensinnäkin riitauttaa Puolan perustuslakituomioistuimen tuomion ja aloittaa rikkomusmenettelyn. Rikkomusmenettelyssä komissio voi pyytää EU-tuomioistuinta määräämään Puolalle taloudellisia seuraamuksia.

Toinen vaihtoehto on käynnistää oikeusvaltion ehdollisuusmekanismi, joka kytkee EU-budjetin ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen toisiinsa. Puolalta siis katkaistaisiin EU:n rahahanat.

Kolmas vaihtoehto on niin sanottu artikla 7 -menettely. Sen seurauksena jäsenmaa voi menettää äänioikeutensa jäsenmaiden neuvostossa.

Sanktioihin tarvitaan kuitenkin muiden kuin kohteena olevan jäsenmaan yksimielinen suostumus. Puola ja Unkari ovat tähän asti tukeneet toisiaan niin, että muut maat eivät ole päässeet rankaisemaan niitä.

LUE SEURAAVAKSI: