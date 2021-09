Euroopan unioni tarvitsee aiempaa realistisemmat finanssipolitiikan säännöt, arvioi työelämäprofessori, ekonomisti ja talousvaikuttaja Vesa Vihriälä.

Hän toteaa blogissaan, ettei paluu vanhoihin velkasääntöihin näytä realistiselta.

Velkasäännöt ovat nousseet keskusteluun, kun valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) allekirjoitti yhdessä seitsemän muun EU-valtiovarainministerin kanssa kannanoton, joka vaatii EU:ta pitämään kiinni talouskurista ja vastustaa suuria muutoksia velka- ja alijäämäsääntöihin.

Pääministeripuolue sdp:stä on ihmetelty Saarikon irtiottoa. Perjantaina eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi Ylelle, että hallitus vielä muodostaa yhteisen linjansa tulevista taloussäännöistä.

EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen budjetti- ja velkakurisäännöt ovat tauolla ensi vuoden loppuun asti koronapandemian takia. Säännöt on tarkoitus neuvotella uusiksi Saksan syyskuisten vaalien jälkeen.

Kehut Suomen linjalle

Suomi on ollut EU-politiikassa Saksan linjoilla ja korostanut talouspolitiikan kansallisen vastuun ensisijaisuutta. Tämä peruslinja ei Vihriälän mielestä ole epärealistinen, jos sen pohjalta on valmiutta muiden ajamiin muutoksiin samalla, kun parannetaan kunkin maan kannustimia vastuulliseen politiikkaan. Suomen tulisi Vihriälän mukaan olla aktiivinen lähikuukausina, jolloin Saksan kannat muotoutuvat.

”Minusta Suomen politiikan peruslinja on hyvä. Kansallinen vastuu finanssipolitiikasta on järkevä lähtökohta niin kauan, kun EU ei ole sellainen liittovaltio, joka voisi estää jäsenvaltioiden vastuuttoman finanssipolitiikan. Tällaista liittovaltiota ei ole näköpiirissä”, Vihriälä toteaa blogissaan.

Vihriälä katsoo, että peruslinja olisi rakennettavissa kolmen asian varaan: Ensinnäkin markkinakuria tulisi vahvistaa finanssipoliittisen kurinalaisuuden tukena ja korostaa kaikessa rahoitustuessa ehdollisuuden periaatetta. Toiseksi finanssipoliittiset säännöt tulisi päivittää tavoitteiltaan realistisemmiksi kunkin maan velkakestävyysanalyysiin pohjautuen. Kolmanneksi EU:n budjetin maltilliseen kasvattamiseen tulisi suhtautua avoimesti.

”Vanhoihin sääntöihin ei ole realistista palata”

Vihriälä puhuu ”kuoliniskusta nykyisille finanssipoliittisille säännöille”. Koronakriisissä EU-maiden oli pakko sivuuttaa vakaus- ja kasvusopimuksen määrittelemät finanssipolitiikan rajoitteet. Vihriälän mukaan olisi ollut järjetöntä yrittää pitää kiinni säännöistä, joita mikään jäsenmaa ei kuitenkaan olisi voinut noudattaa.

”Kriisin myötä on myös yhä selvempää, ettei vanhoihin sääntöihin ole realistista palata. Kohonneet velkatasot merkitsevät, että velkasuhteiden alentaminen vakaus- ja kasvusopimuksen ja erityisesti sen ns. six pack -uudistuksessa käyttöön otetun 1/20-säännön mukaisesti ei yksinkertaisesti ole mahdollista korkeimmin velkaantuneille maille. Toisaalta korkotason ollessa aiempaa selvästi alempi tietty velkaantumisen taso on nyt pienempi riski ajautumisesta kestämättömään tilanteeseen kuin aiemmin.”

Euroopan keskuspankin (EKP) aktiivisuus on Vihriälän mukaan ollut ratkaisevan tärkeää sille, ettei koronakriisi ole johtanut euroriisin toistumiseen vaan alueen talous on toipumassa nopeasti. Vihriälä näkee EKP:n roolin laajentuneen merkittävästi niin, että sen päätökset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, selviävätkö yksittäiset haavoittuvat jäsenvaltiot veloistaan.

”Tällaisen vallan ja vastuun sälyttäminen kapean mandaatin itsenäiselle keskuspankille on ongelmallista. Sen ohella, että valtioiden maksukykyä koskevien asioiden kaiketi tulisi kuulua demokraattisessa kontrollissa oleville elimille, tosiasiallinen vastuu jäsenvaltioiden maksukykyisyyden varmistamisesta voi heikentää EKP:n mahdollisuuksia toteuttaa ensisijaista tehtäväänsä hintavakauden ylläpitämisessä.”

Ehdotus 60 %:n korvaamisesta

Vihriälän mukaan paljon puhutun elpymisrahaston kaltaista järjestelyä ei pidä vakinaistaa. Sen sijaan olisi hyödyllistä pohtia, miten kriisitilanteen ehdollista rahoitustukea voitaisiin järjestää mahdollisimman tehokkaasti ja paremmin niin, ettei EKP:n olisi pakko ottaa yksittäiseen jäsenmaahan kohdistuvaa riskiä enemmän kuin pääoma-avain määrittää. Vihriälä huomauttaa, että ”tiukka ehdollisuus hillitsee pelättyä moraalikatoa”.

Hän pohtii, voisiko Euroopan vakausmekanismin (EVM) kokoa esimerkiksi kasvattaa ja kanavoida sen kautta OMT-lupauksen mukaista rahoitustukea. OMT (outright monetary transactions) on rahapoliittisten suorien kauppojen ohjelma. Tätä arvopapereiden osto-ohjelmaa vuodelta 2012 ei ole koskaan tarvinnut aktivoida.

Vihriälän mukaan hyvä lähtökohta finanssipolitiikan sääntöjen muokkaamiselle olisi ajatus rahoitustuen vahvasta ehdollistamisesta finanssipoliittisten sääntöjen noudattamiselle. Vanhassa kasvu- ja vakaussopimuksessa linjataan, että EU-maiden vuosittaisen budjettialijäämän on oltava alle kolme prosenttia ja julkisen velan alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

”Tällaisessa maailmassa olisi luontevaa ottaa finanssipolitiikan lähtökohdaksi kunkin maan oma velanhoitokyky ja sen perusteella määräytyvä turvallinen maksimivelka-aste nykyisen kaikkia maita samalla tavalla koskevan 60 prosentin sijasta. Useat viime aikoina tehdyt ehdotukset finanssipoliittisten sääntöjen kehittämisestä perustuvat juuri ajatukselle maakohtaisen velkakestävyysanalyysista johdettavasta velkatavoitteesta ja sen kanssa sopusoinnussa olevasta meno- ja verourasta.”

Sääntöjen realismin vahvistuminen voisi Vihriälän mielestä parhaimmillaan jopa lisätä kansallista sitoutumista velkakestävyyden parantamiseen. Rahoitustuen ehdollisuuden perusideaa voisi ehkä laajentaa kohti normaaliolojen ehdollisuutta ja EU-budjetista jäsenmaille tehtäviä tulonsiirtoja, hän pohtii.

”Riski siitä, että sääntöjen joustavuuden lisäys heikentäisi niiden kykyä estää ylivelkaantumista on pieni. Sääntöjen tehottomuuden syyhän on ollut toimeenpano, ei niiden tiukkuus.”