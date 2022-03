Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt arvioi keskiviikkona, ettei vielä ole olemassa selkeää vastausta siihen, ovatko Suomi ja Ruotsi liikkumassa Naton jäsenhakemuksen suuntaan.

”Nato-jäsenyys olisi perustavanlaatuinen muutos molemmille maille ja sitä on harkittava tarkkaan”, hän toteaa mielipidekirjoituksessaan Washington Postissa.

Hän vertaa tilannetta Suomen ja Ruotsin EU-jäsenyyteen

”Ruotsi otti silloin johtajan roolin hakemalla EU-jäsenyyttä. Suomi seurasi pian perässä. Molemmat maat liittyivät EU:hun vuonna 1995”, Bildt kertaa.

Hän sanoo suoraan, ettei niin sanottuun neutraalisuuteen ole enää paluuta.

”Nyt on valittava, pysyäkö epävarmassa välitilassa vai tunnustetaanko uusi todellisuus ja otetaan askel Naton täysjäseneksi. Huomiotta ei voi jättää sitä, että Yhdysvallat on vetänyt tiukan linjan Naton 5. artiklan osalta Natoon kuuluvien ja muiden maiden välille”, Bildt kirjoittaa.

Hän arvioi, että Suomessa tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanta ratkaisee. Ruotsissa katseet kohdistuvat maan sosialidemokraattiseen puolueeseen.

Suomen entinen pääministeri, EU-yliopiston professori Alexander Stubb vastaa Bildtille Twitterissä ja arvioi tämän olevan liian konservatiivinen arviossaan Suomen osalta.

”Meidän junamme on jo lähtenyt asemalta, prosessi on liikkeessä ja sen pääteasema on Natossa. Tällä kertaa Suomi näyttää tietä”, Stubb kommentoi.