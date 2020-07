Historioitsija, lakimies ja kokenut diplomaatti Jukka Seppinen arvioi, että Suomen perustuslaissa on valuvikoja tasavallan presidentin valtaoikeuksien suhteen. Hän viittaa tällä viikolla kuumana käyneeseen keskusteluun tasavallan presidentin Sauli Niinistön vallankäytöstä.

”Presidentti ei edes voi ilman valtioneuvostoa ja ulkoministeriä ilmoittaa ulkopoliittisesti merkittävää kannanottoa muille valtioille. Tämä tarkoittaa, että ulkoministeriö on operatiivisesti ulkoministerin peukalon alla, joskin hänen valtaansa rajoittavat muut säädökset asioiden säällisestä hoitamisesta. Valtionhallinto on siis ministereiden käsissä. Presidentillä ei ole valmistelukoneistoa suoraan omassa käytössä. Mitä virkaa siis presidentillä? Sitä tuntuu kyselevän myös presidentti Niinistö”, Seppinen kirjoittaa Puheenvuoro blogissaan.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund totesi hiljattain Helsingin Sanomille toivovansa, että ”presidenttimme pitäytyisivät ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä ja menisivät niissä valtioneuvoston kannan mukaan”. Hän korosti puhuvansa nimenomaan presidentillisestä instituutiosta.

Niinistö hämmästeli lausuntoa MTV:n haastattelussa.

”Hetkinen, olenko minä täällä sitä varten, että minä odottelen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hallituksen linjaukset, ja sitten sanon, että kannatan? Olen sitä varten, mikä muuten on meidän perustuslakimme kirjain, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa”, presidentti sanoi.

Perustuslaki linjaa, että ”Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”. Niinistö huomauttikin MTV:n haastattelussa, että samaisen presidenttiin kohdistuneen kritiikin yhteydessä perustuslaki on ”saanut ihan uuden muodon”.

”Se onkin nykyisin niin, että hallitus ja presidentti yhdessä johtavat ulkopolitiikkaa”, presidentti totesi.

Jukka Seppisen mukaan perustuslaissa on valuvikoja. Hän katsoo, että vaihtuvat pääministerit ja ministerit muodostavat heikon kohdan Suomen kannalta.

“Maan kokonaisetu tulee ainakin ajoittain heikosti hoidetuksi. Kokemuksen puute, kuten nyt Tampereen poliittisen taimen Sanna Marinin toimissa, on uhka. Kunnallispoliittinen tausta, jota sinänsä on arvostettava kunnan poliittisessa elämässä, on puutteellinen valtakunnan johdossa. Suora rakettimainen nousu kunnasta pääministeriksi ei voi olla kenellekään hyväksi, saati kansakunnalle”, hän kirjoittaa.

Seppisen mukaan esimerkiksi Suomen edustaminen EU-maiden johtajista koostuvassa Eurooppa-neuvostossa pitäisi antaa presidentin tehtäväksi.

”Presidentti Sauli Niinistö ei voi kuin katsella Sanna Marinin huseeramista EU:n ylimpien päättäjien joukossa Eurooppa-neuvostossa. Ei ole helppoa. Valuvika on olemassa. Pitäisikö se korjata. Kyllä vain ja vahvistaa presidentin asemaa myös EU:n suhteen. Vaikka antaa Suomen edustus Eurooppa-neuvostossa presidentin tehtäväksi”, Seppinen katsoo.

Hän huomauttaa, että Suomen turvallisuuspolitiikka kiertyy vuosien vieriessä yhä tiukemmin Euroopan unioniin.

”Kansa pitää presidentti-instituutiota erittäin tärkeänä. Erilaiset presidentit ovat saaneet korkeita suosiolukuja, jotka on tulkittava turvallisuuteen kuuluviksi luvuiksi. Pääministeri on pikemminkin pelkkä poliitikko, mutta presidentti on myös jotain muuta. Presidentiksi valitseminen edellyttää useiden puolueiden kannattajien hyväksyntää. Presidentti on varmasti keskeinen voimavara mahdollisissa kriisitilanteissa. Presidentin suuta ei pidä tukkia eikä häntä riisua aseettomaksi”, Seppinen sanoo.

Myös Sauli Niinistö nosti EU-huippukokoukset ja niiden mahdolliset Suomen ulkosuhteita koskevat päätökset ongelmallisiksi valtaoikeuksien suhteen Helsingin Sanomien haastattelussa viime viikonloppuna.

”En näe suurempia ongelmia muuta kuin EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Eikä sekään ongelma ole hallituksen ja presidentin välinen, vaan se on EU:n uuden huippukokousmekanismin ja Suomen perustuslain välinen ongelma”, hän kommentoi.

