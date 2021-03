Yhä useampi EU-maa on ilmoittanut, ettei jaksa odottaa, vaan käynnistelee muutakin rokotehankintaa.

EU-maiden rokotusrivit alkavat toden teolla rakoilla. Yhä useampi EU-maa on ilmoittanut, ettei jaksa odottaa, vaan käynnistelee muutakin rokotehankintaa.

Itävalta ja Tanska ilmoittivat yhteistyöstä kehittää rokotteita Israelin kanssa. Kyse olisi rokotteista koronamuunnoksia vastaan.

EU-maat ovat sidottuja EU:n yhteiseen rokotesalkkuun, jossa on kuusi rokotetta. Kolme on jo markkinoilla. EU-maat sopivat, etteivät osta salkkurokotteita muualta kuin keskitetysti EU:n kautta. Rajoitus ei koske salkun ulkopuolisia rokotteita, kuten kuten venäläis- ja kiinanalaisrokotteita.

Jo aiemmin Unkari oli päättänyt ostaa rokotteita Venäjältä ja Kiinalta. Unkarin pääministeri Viktor Orban on jo rokottanut itsensä kiinalaisrokotteella.

Nyt Puola on ilmoittanut olevansa kiinnostunut rokotteiden ostamisesta Kiinalta. Slovakia on puolestaan ostanut venäläistä Sputnik-rokotetta. Tsekki puolestaan on tilannut kumpaakin.

EU-maiden rokottamistahdissa suuria eroja

Rokotteiden saatavuuden hitaus herättää jatkuvaa kritiikkiä EU-maissa.

Itävallan kansleri Sebastian Kurz kritisoi Bild-lehden haastattelussa, että Euroopan lääkevirasto on liian hidas.

Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz suomi komission rokotestrategiaa FT:n tietojen mukaan vieläkin rankemmin sanakääntein.

Tosin Saksa on syypää ihan omasta takaa. Maan viranomaiset linjasivat, että AstraZeneca-Oxford-rokotetta ei pitäisi antaa yli 65-vuotiaille, koska tehosta ei ollut varmuutta. Samanlaisen linjauksen tekivät myös Ranska, Italia ja Puola. Tämän jälkeen muutkin kuin kaikista vanhimmat kansalaiset alkoivat sanoa AstraZenecan-rokotteelle ei kiitos ja miljoonia rokotteita lojuu näiden maiden varastoissa tyhjän panttina, Guardian kertoi viime viikolla.

Suomi on toistaiseksi pysynyt komission takana ja sanonut, että EU:n yhteishankinta on ollut hyvä järjestelmä. Pienenä maana Suomi ei olisi välttämättä saanut sovittua tällaisesta aikataulusta ja saanut yhtä hyvää hintaa ja laajaa rokotesalkkua.

Silti EU-maiden tahti on toivottoman hidas verrattuna Yhdysvaltoihin. Bloombergin mukaan Yhdysvallat on antanut jo yli 25 annosta 100 asukasta kohdin, kun taas EU-maat keskimäärin kahdeksan. Britannian tahti on jo huimat 32 annosta 100 asukasta kohti.

Tosin EU-maiden sisällä tahdissa on suurta eroa, vaikka EU-maat saavat samat määrät rokotteita suhteessa väestön kokoon ja samassa tahdissa. Esimerkiksi Latviassa on rokotettu vasta noin 2,5 prosenttia väestöstä yhdellä annoksella, Ranskassa 4,8 prosenttia, Suomessa 7,3 prosenttia ja pienellä Maltalla jo 11 prosenttia.

Komissio käynnistää uutta vaihdetta

Euroopan komissio yrittää tietysti kaikkensa nopeuttaakseen prosesseja, mutta menneitä virheitä se ei voi korjata.

Komissio panostaakin tulevaan: se ilmoitti helmikuussa käynnistävänsä hankkeen, jolla se aikoo lisätä tuotantoa ja puuttua pullonkauloihin. Lisäksi se aikoo panostaa toisen sukupolven rokotetuotantoon, jotta markkinoille saadaan tehokkaita rokotteita virusmuunnoksia vastaan.

Tämän työn tuloksen näkyvät vasta kuukausien päästä, joten tänä keväänä komissio ja muut EU-maat ovat sen varassa, mitä on aiemmin sovittu.

Huhti-kesäkuussa rokotetoimitusten on määrä kasvaa voimakkaasti. Lisäksi on odotettavissa, että Johnson&Johnsonin rokote saa lähiaikoina myyntiluvan. Venäjän Sputnik-rokotekin on lähtenyt etenemään Euroopan lääkeviranomaisen prosesseissa.

