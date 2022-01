Onko turvallisuuspoliittinen tilanne muuttunut niin paljon, että hallituspuolue vihreiden on aika päivittää Nato-kantansa? Kysymys nousi esiin aamulla Ylen Ykkösaamussa.

Vihreät linjasi vuonna 2018 tavoiteohjelmassaan, ettei puolue näe Nato-jäsenyyttä ajankohtaisena, mutta turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttumista on jatkuvasti seurattava. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kysyi viime viikolla, milloin Nato-jäsenyys muuttuu ajankohtaiseksi, jos ei nyt.

”Se kuuluisa Nato-optio olisikin syytä lunastaa viipymättä”, Harjanne vaati viime torstaina.

Näin arvioi Pekka Haavisto

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vastasi Ylen Ykkösaamussa kysymykseen siitä, mikä vihreiden Nato-linja tällä hetkellä on.

Haaviston mukaan vihreät on sitoutunut hallituksen antamaan, eduskunnassa yksimielisesti hyväksyttyyn ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, jossa todetaan Nato-optio ja se, että ratkaisuja tarkastellaan aina reaaliajassa kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset huomioiden.

”Tässähän voidaan hyvin käydä sitä keskustelua, että onko kansainvälinen turvallisuusympäristö nyt muuttunut niin paljon, että pitäisi tehdä uusia johtopäätöksiä, mutta kyllä kehottaisin tässä keskustelussa analyyttisyyteen ja harkintaan. Kysymys on suuresta asiasta, mutta ikäviä merkkejä on ilmassa Ukrainan ympärillä, mutta on varmasti niin, että tällaisia päätöksiä ei toisaalta tehdä aivan hetkessä”, Haavisto totesi Ykkösaamussa.

Haaviston mielestä Suomi pärjää tulevaisuudessakin maailmassa sekä Nato-jäsenenä että ilman Nato-jäsenyyttä.

”On olemassa kaksi vaihtoehtoa, ja niitä voidaan hyvin harkita ja pohtia niiden etuja ja haittoja tällaisessa tilanteessa”, Haavisto sanoi.

Eduskuntapuolueista kokoomus ja rkp kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä. Eduskuntavaalien 2019 alla vihreät kertoi Iltalehdelle olevansa valmis arvioimaan varauksellista Nato-kantaansa tarvittaessa uudelleen.

