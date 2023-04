MTV on julkaissut ovensuukyselynsä tulokset. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa eduskuntavaaleissa koskaan tehty ovensuukysely, ja sen on MTV:lle tehnyt Åbo Akademi.

Ovensuukyselyn lisäksi tulokset perustuvat ennakkoääniin.

Sähköisesti tehdyssä kyselyssä kärkipaikkaa pitää SDP 20,2 prosentilla, toisena on kokoomus 19,9 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 18,9 prosentilla.

Keskustan kannatus on 11 prosenttia, vihreiden kannatus 8,5 prosenttia ja vasemmistoliiton 7,9 prosenttia. RKP:n kannatus MTV:n ovensuukyselyssä on 4,4 prosenttia. KD:n tulos kyselyssä on 4,2 prosenttia, liike nytin 2 prosenttia ja ryhmä muut kerää 3 prosentin kannatuksen.

Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin vakuutti MTV:n tulosillassa, että SDP tulee pitämään asemansa, vaikka tavallisesti puolue on hiukan laskenut, kun pottiin lisätään vaalipäivän äänet.

Ennakkoäänistä kokoomus sai 20,8 prosenttia, SDP 20,7, ja perussuomalaiset 18,6 prosenttia. Keskustan ensimmäinen tulos on 12,3, Vasemmistoliiton 8,0 ja vihreiden 7,3 prosenttia.

Perussuomalaisten Riikka Purra ei lähde veikkailemaan, paljonko perussuomalaiset nousee vielä ennakkoäänistä.