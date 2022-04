Suldaan Said Ahmed.

Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed kertoo Twitterissä ja Helsingin Sanomien haastattelussa kääntyneensä Nato-jäsenyyden hakemisen kannalle. Hän on ensimmäinen vasemmistoliiton kansanedustaja, joka on julkisesti ilmoittanut kannattavansa jäsenyyttä.

”Turvallisuusympäristömme on muuttunut pysyvästi. Siksi pitkän harkinnan ja pohdinnan jälkeen olen päätynyt kannattamaan Nato-jäsenyyttä. Näen, että jäsenyys ja sen tuomat turvatakuut olisivat paras rauhan tae Suomelle”, hän kirjoittaa Twitter-viestissään.

Kansanedustaja kertoi asiasta alun perin Helsingin Sanomien haastattelussa, jossa hän toteaa suhtautuneensa ennen Venäjän hyökkäyssotaa Natoon varauksella, mutta ei jyrkän kielteisesti.

”Olen itse kokenut sodan lapsena. En halua kokea sitä uudestaan”, Said Ahmed sanoo nyt.

Kansanedustajien tuoreita Nato-kantoja yhteen koonnut Helsingin Sanomat kertoo lisäksi, että puolet kansanedustajista eli sata kansanedustajaa kannattaa nyt Suomen Nato-jäsenyyttä. Toistaiseksi ei ole varmaa, vaatisiko päätös Natoon liittymisestä yksinkertaisen vai kahden kolmasosan enemmistön eduskunnassa, jos asiasta päädytään äänestämään.

Nato-jäsenyyden vastustus on vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä yleistä, sillä HS:n koonnin mukaan kahdeksan puolueen kansanedustajaa on ilmoittanut kielteisestä kannasta. Puheenjohtaja Li Andersson on kuitenkin kertonut, että Nato ei enää ole puolueelle hallitustyön kynnyskysymys.

Valtioneuvostossa on keskiviikkona käsittelyssä turvallisuusympäristöä käsittelevä ajankohtaisselonteko, jonka hallitus sitten luovuttaa eduskunnalle. Selonteossa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosta Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mutta sen odotetaan avaavan myös eduskunnan keskustelun Suomen Nato-jäsenyydestä.

