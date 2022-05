Pääministeri Sanna Marinin (sd) tulee ratkaista kysymys Suomen rajojen sulkumahdollisuudesta Euroopan komission kanssa, vaatii keskustan kansanedustaja ja turvallisuuspoliittinen vaikuttaja Mikko Savola.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan kuuluva Savola ihmettelee kuviota, joka on saatu aikaiseksi Suomen rajakysymyksestä. Hän hämmästelee, miksi rajakysymys ylipäätään nostettiin esiin komission kanssa.

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat käyneet keskusteluja EU:n komission kanssa mahdollisuudesta sulkea rajat tai rajoittaa turvapaikkahakemusten tekemistä silloin, kun kyse on muuttoliikkeen valjastamisesta hybridivaikuttamistarkoituksiin.

Juttu jatkuu videon jälkeen. Kaikki kansanedustajat vastaavat videolla kolmeen kysymykseen ja esimerkiksi valitsevat kauden tärkeimmän lakihankkeen.

Tällaista hybridivaikuttamista on nähty esimerkiksi Puolan ja Kreikan rajoilla aiemmin. Sekä Puola että Kreikka ovat sulkeneet rajansa kyselemättä komissiolta.

Suomen ministeriöiden aloittaman keskustelun seurauksena EU:n komissio on kuitenkin nyt linjannut, että Suomen rajojen sulkeminen tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen eivät ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollisia edes poikkeusoloissa.

Miltä tämä kuulostaa?

”Ihan järjettömältä, mutta kyllä Suomi sen rajan kiinni pistää, jos hybridivaikuttamista rupeaa tulemaan. Keinoja on hoitaa raja käytännössä niin, että väkeä ei rajan yli tule. Ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin korkeimmalla poliittisella tasolla, pääministeritasolla sinne komissioon keskustella ja hoitaa tuo homma kuntoon”, Savola vastaa Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa.

”Lainsäädäntö pitää laittaa meillä kohdilleen ja uskon, että se laitetaankin.”

Myös eurooppaoikeuden professori Juha Raitio arvioi Uudelle Suomelle tällä viikolla, että Suomella on oikeus laittaa rajansa kiinni huolimatta komission näkemyksestä.

Savola on käsittänyt, että ilmeisesti kyse on virkamiestasolla käydystä keskustelusta ja yksityiskohdat ovat hänelle epäselviä. Jos komission kanssa on ongelma, on ”pääministerin tehtävä käydä se keskustelu komissioon”, Savola katsoo.

Keskustalainen luottaa hallituksen yksimielisyyteen asiassa muutoin, mutta vihreiden ja RKP:n näkemykset ovat hänelle kysymysmerkki. Oikeusministeriötä johtaa Anna-Maja Henriksson (r) ja sisäministeriötä Krista Mikkonen (vihr).

”Vihreiden ajattelu on jotenkin niin ideologista tässäkin kysymyksessä. Sehän siellä hiertää, vaikka kyse ei ole ihmisoikeuksien polkemisesta”, Savola sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa.

LUE LAAJA HAASTATTELU:

LUE SEURAAVAKSI: