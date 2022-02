Useat kansanedustajat kommentoivat Venäjän toimia Ukrainassa. Venäjä on varhain aamulla aloittanut sotilasoperaation Ukrainassa, ja joukot ovat liikkeellä nyt monella suunnalla.

”Synkkä aamu koko Euroopalle. Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa täysin tuomittavia. Suomi tukee Ukrainaa ja ukrainalaisia. Asioita ei ratkaista sotimalla”, tviittaa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

Myös ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vih) tuomitsee jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa.

”Tuomitsen jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa. Hyökkäys tulee aiheuttamaan turhaa kärsimystä ja kuolemaa. Tilanne on pohjattoman surullinen. Ajatukseni ovat ukrainalaisten luona. TP-UTVA kokoontuu keskustelemaan tilanteesta. Haemme tapoja lisätä apua Ukrainalle”, Kari tviittaa.

Niin ikään keskustan eduskuntaryhmä tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen, kertoo puheenjohtaja Juha Pylväs Twitterissä.

Niin ikään rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz tuomitsee hyökkäyksen räikeänä kansainvälisen lain rikkomuksena.

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd) ilmaisee myötätuntonsa Ukrainalle.

”Synkkä ja maailman suuntaa muuttava aamu. Venäjän sotatoimet ovat tuomittavia. Syvä myötätuntoni Ukrainan kansalaisia kohtaan. Maailmaan tulee rakentaa rauhaa sotimisen sijaan”, Salonen tviittaa.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo näkee päivän synkkänä.

”Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaa kohtaan. Tämä on musta päivä rauhalle Euroopassa. Annamme kaiken tukemme ja solidaarisuutemme Ukrainalle. Lännen on välittömästi ryhdyttävä voimakkaisiin vastatoimiin. Näinä vaikeina aikoina tarvitsemme yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä”, Orpo tviittaa.

Kansanedustaja Atte Kaleva (kok) katsoo, että Suomen tulisi liittyä nyt puolustusliitto Natoon.

”Suomen ja Ruotsin paras aika liittyä Natoon on juuri nyt. Venäjä hyökkää paraikaa Ukrainaan, sen fokus on nyt itäisessä Ukrainassa ja valtaosa maa- ja ilmavoimien joukoista on sitoutunut Ukrainan sotanäyttämöllä”, Kaleva tviittaa.

Myös kansanedustaja Sofia Vikman (kok) katsoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vahva syy Suomelle hakeutua välittömästi jäseneksi Natoon.

Kansanedustaja Sofia Virta (vihr) kertoo järkytyksestä.

”Tämä on järkyttävä ja surullinen päivä. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Pelot tilanteen nopeasta eskaloitumisesta ovat muuttuneet todeksi. Ukraina tarvitsee nyt kaiken avun ja tuen. Ajatukset ukrainalaisten luona”, Virta tviittaa.

”Surullista mutta totta. Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan on alkanut. Tuomittavaa ja vastenmielistä. Tästä tulee Eurooppaan pitkäkestoiset seuraukset jotka koskettavat valitettavasti myös meitä”, tviittaa kansanedustaja Mikko Savola (kesk).

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) vaatii lopettamaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen venäläisen Rosatomin kanssa.

”Suomessa pitää tehdä nyt kaikki mahdollinen Putinin Venäjän tukemisen ja pönkittämisen lopettamiseksi. Fennovoiman hanke pitää päättää Rosatomin kanssa, jääkiekon MM-kisat siirtää pois venäläisten Hartwall-areenalta ja lopettaa kaikki tällainen diktaattorin tuki”, Heinonen tviittaa.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaa kohtaan on hyökkäys meitä kaikkia kohtaan. Suomen tulee antaa kaikki tukensa Ukrainalle ja auttaa siviilejä. Meidän täytyy viimeistään nyt keskustella vakavasti huoltovarmuudestamme. Emme voi olla enää riippuvaisia diktatorista”, tviittaa puolestaan kansanedustaja Suldaan Said Ahmed (vas).

Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr) katsoo, että ukrainalaisia pitää tukea.

”Illan pahaenteiset merkit täysimittaisesta hyökkäyksestä ovat toteutuneet. Putin on yksipuolisesti aloittanut tuomittavan ja järjettömän sodan Ukrainaa vastaan. Euroopan ja koko maailman turvallisuus järkkyy”, Holopainen tviittaa.

