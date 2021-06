Ravintoloiden rajoituksiin on tulossa lievennyksiä. Valtaosassa maata ne poistuvat kokonaan.

Ravintolat. Ravintoloiden rajoituksiin on tulossa lievennyksiä. Valtaosassa maata ne poistuvat kokonaan.

Ravintolat. Ravintoloiden rajoituksiin on tulossa lievennyksiä. Valtaosassa maata ne poistuvat kokonaan.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on pettynyt sote-ministeriryhmän esittämistä ravintolarajoitusten lievennyksistä.

Sote-ministeriryhmä esitti eilen keskiviikkona, että tehostettua hygieniavelvoitetta ja sisätilojen istumapaikkavaatimusta lukuun ottamatta ravintoloita koskevat rajoitustoimet päättyvät torstaina perustason maakunnissa.

LUE MYÖS Ravintoloiden rajoituksiin tulossa lievennyksiä koko maassa

MaRa katsoo tiedotteessaan, että rajoitukset olisi tullut poistaa jo aiemmin.

Ministeriryhmä päätti jättää Uudenmaan maakunnan ravintolat kiihtymisvaiheen rajoitusten piiriin ja lisäsi anniskelu- ja aukioloaikaa vain kahdella tunnilla.

Kiihtymisvaiheessa ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vain Uusimaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Keski-Pohjanmaa.

MaRan mukaan ministeriryhmän esitys on valtava pettymys Uudenmaan ravintolayrittäjille ja työntekijöille.

”Ravintolayrittäjät ja -työntekijät ovat kantaneet valtavan taakan koronaepidemian taltuttamisessa. Ala joutui koronakriisin myrskynsilmään tahtomattaan ja omaa syyttään. Ankarimman iskun rajoituksista ottivat vastaan ilta- ja yöravintolat, joiden liiketoimintaa valtioneuvosto on rajoittanut erittäin rajusti kuukausikaupalla ja rajoittaa Uudellamaalla edelleen. Myös henkilöstö- ja opiskelijaravintolat ovat olleet ja ovat edelleen vaikeuksissa etätyösuosituksen ja etäopiskelun jatkuessa. Valtioneuvoston tulee poistaa etätyösuositus viipymättä. Koulujen ja muiden oppilaitosten tulee palata lähiopetukseen heti, kun syyslukukausi alkaa. Tällä on suuri merkitys myös kansanterveyden näkökulmasta”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

”Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän kannalla ei ole tässä asiassa oikeudellista merkitystä. Se katsoo asiaa puhtaasti vain lääketieteellisestä näkökulmasta. Valtioneuvostolla on velvollisuus ottaa huomioon myös muita näkökohtia, jotka liittyvät elinkeinovapauteen ja työntekijöiden oikeuteen työhön. Merkitystä on vain sillä, ovatko rajoitukset välttämättömiä ja oikeasuhtaisia perustuslain ja tartuntatautilain näkökulmasta. Valtioneuvosto ei voi ulkoistaa vastuutaan koronakoordinaatiotyöryhmälle. Valtioneuvoston on poistettava viipymättä rajoitukset myös Uudenmaan ravintoloilta”, Lappi jatkaa.

Ministeriryhmä esittää, että Uusimaa jää kiihtymisvaiheen rajoitusten piiriin. Niitä muutettiin samalla vain niin, että anniskelu on sallittu kello 24 asti ja ravintolat tulee sulkea kello 1. Yöravintolat ja niiden nuoret työntekijät jäävät Uudellamaalla edelleen vaikeaan asemaan.

”Myös Uudeltamaalta olisi pitänyt poistaa rajoitukset perustason tapaan. Uudenmaan ravintoloiden osuus koko Suomen ravintoloiden liikevaihdosta ja työllisyydestä on yli 40 prosenttia. Tartunnat ovat vähentyneet myös Uudellamaalla ripeästi ja huomattavasti. Myös sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on vähentynyt rokotusten edistyessä. Perustuslain ja tartuntatautilain edellyttämä välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimukset eivät täyty”, Lappi toteaa.