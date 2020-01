”Sain viime viikolla sähköpostitse pitkän kirjeen yhdeltä vanhimmista tukimiehistäni”, kirjoittaa keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä blogissaan.

Kärnä on julkaissut Puheenvuoron blogissaan tämän kirjeen, joka ei silittele keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin päätä.

”Me tarvitsemme omaa sanottavaa. Kentällä ollaan tyrmistyneitä uuden puheenjohtajan avuttomuudesta median edessä. Olemme nyt kuulleet kolme kuukautta puhetta siitä miten Keskustan tulee uudistua järjestöllisesti. Ketä tämä kiinnostaa? Keskustalaisia, ehkä. Voitetaanko pelkkien keskustan aktiivien äänillä vaaleja? Ei. Johdetaanko tällaisella puheella Suomea? Ei”, nimettömässä kirjeessä todetaan.

”Tapahtuiko puolueen taustavoimissa muutoksia vaalitappion jälkeen? Ei. Entä päättäjissä? Ei, vain kierrätystä paikalta toiselle. Onko tappioilla merkitystä puolue-eliitin kannalta? On, mikäli Keskusta jää pysyvästi oppositioon. Ei, mikäli kutistuva Keskusta on vaa’ankieli kaikissa hallituksissa tästä eteenpäin.”

Kirjeen mukaan tilanne on ”keskustalaisen oman edun tavoittelijan näkökulmasta täydellinen”, koska ”mitäänsanomaton Keskusta pystyy kelvollisena täydentämään niin sinimustaa kuin punavihreää hallituspohjaa”.

”Kutistuva kannatus ei haittaa, koska Keskusta saa ministerinsä, valtiosihteerinsä ja asemansa kaikissa tilanteissa.”

Kärnän julkaisemassa kirjeessä viitataan suoraan myös mahdollisiin henkilövaihdoksiin puoluejohdossa ja toivotaan Kärnän olevan käytettävissä, jos näin käy.

”Pelkään, että olemme nyt polulla, jonka lopputuloksena on paitsi suomalaisen poliittisen järjestelmän lopullinen hajautuminen, myös Keskustan tuho suurena puolueena. Ja että meillä on vain lyhyt aika estää tämän toteutuminen. Puoluekokous kesäkuussa on tärkeä hetki – siellä voimme ehkä tehdä valintoja, ja päätöksiä, joilla tämä nyt väistämättömältä näyttävä kehitys voidaan kääntää. En tiedä, vaatiiko se henkilöiden vaihdoksia. Todennäköisesti vaatii”, kirjeessä todetaan.

Kärnä kirjoittaa blogissaan haluavansa korostaa, ”että tarkoitukseni ei ole näin esittää kritiikkiä entistä tai nykyistä puoluejohtoamme kohtaan ja ilmoitan myös samalla, että en ole itse tavoittelemassa keskustan puheenjohtajuutta, vaan tuen täysillä puheenjohtajaamme Katria hänen työssään”.

”Sen sijaan haluan, että keskusta käy kriittistä keskustelua omasta roolistaan, identiteetistään ja politiikan tekemisen tavoista”, Kärnä lisää.

