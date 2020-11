Unkarin pääministeri Viktor Orbán on suhtautunut nihkeästi siihen, että oikeusvaltioperiaate kytketään EU-tukiin.

Oikeusvaltioperiaate. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on suhtautunut nihkeästi siihen, että oikeusvaltioperiaate kytketään EU-tukiin.

Oikeusvaltioperiaate. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on suhtautunut nihkeästi siihen, että oikeusvaltioperiaate kytketään EU-tukiin.

Europarlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto ovat päässeet tänään sopuun uuden oikeusvaltiolain sisällöstä.

Oikeusvaltiomekanismi pyrkii kytkemään EU-tukirahat tiukasti oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen väärinkäytösten estämiseksi. EU-parlamentin ja EU-ministerien on vielä hyväksyttävä tänään syntynyt sopu.

Kysymys oikeusvaltioperiaatteesta on ollut tärkeä myös Suomelle, joka edisti sitä omalla puheenjohtajakaudellaan viime vuonna.

Neuvotteluissa oikeusvaltioperiaate sidottiin tiedotteen mukaan EU-varojen suorien väärinkäytösten lisäksi EU:n perusarvoihin, joita kaikkien jäsenmaiden tulee kunnioittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaus, demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet. Neuvottelijat vaativat myös, että myös veropetoksia ja veronkiertoa voidaan pitää rikkomuksina.

Lopputulokseen sisältyy artikla, joka selventää tilanteita, joissa rikkomusmenettelyä voidaan soveltaa. Mukana on lista esimerkkitilanteista, joita ovat esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuuden uhkaaminen, mielivaltaisten tai laittomien päätösten korjaamatta jättäminen ja oikeussuojakeinojen rajoittaminen.

Unkari ja Puola ehtivät juhlia aiemmin

Lakia ovat vastustaneet etenkin Unkari ja Puola. Unkarin pääministeri Viktor Orbán ehti jo juhlia heinäkuussa, kun EU-johtajat eivät ratkaisseet asiaa ja huippukokouksen loppukirjaus jäi yleisluontoiseksi. Kirjauksen mukaan EU:n taloudellisten etujen suojaaminen on tärkeää ja että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisella on merkitystä. Unkari ja myös Puola juhlivat kirjauksen vesitystä alkuperäisestä voittona.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hämmentyi kesällä, kun pääministeri Sanna Marin hallituksineen antoi ymmärtää oikeusvaltioperiaatteen menneen läpi huolimatta Puolan ja Unkarin ilakoinnista. Hän vaati tuolloin selvyyttä asiaan.

Unkari ja Puola ovat kannattaneet päätöstapaa, jossa sanktion käynnistämiseen tarvitaan reilu enemmistö. Euroopan parlamentti on vaatinut käänteistä määräenemmistöä, jolloin päätös menisi läpi, jos määräenemmistö ei vastusta sitä. Sopu on tässä Unkarin ja Puolan kannalla, eli mekanismin käynnistämiseen tarvittaisiin määräenemmistö.

Mekanismiin sisältyy vahva ennaltaehkäisy, eli mekanismi voi laueta paitsi silloin, kun rikkomuksella on suora vaikutus budjettiin myös silloin, kun tähän on olemassa vakava uhka. Näin pyritään estämään tilanteet, joissa EU-varoilla rahoitettaisiin toimia, jotka ovat ristiriidassa EU:n arvojen kanssa.

EU-tuista riippuvaisia edunsaajia kuten kansalaisjärjestöjä ja maanviljelijöitä ei rangaistaisi maidensa hallitusten toimista, vaan he voivat tehdä komissiolle valituksen netissä. Lisäksi komissiolla olisi mahdollisuus oikaista rahoitusta vähentämällä mekanismin kohteeksi joutuvan maan EU-tuen seuraavaa erää.

Saavutetussa sovussa mekanismin käynnistämiseen tarvittava aika lyheni 12–13 kuukaudesta 7–9 kuukauteen. Tässä määräajassa EU-instituutiot voivat käynnistää menettelyn jäsenmaata kohtaan, jos oikeusvaltioperiaate näyttää vaarantuneen.

Sarvamaa: ”Historiallinen askel”

EU-parlamentin oikeusvaltiolain pääneuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok) katsoo, että jatkossa oikeusvaltion kunnioitus sidotaan EU-rahoitukseen jäsenmaissa.

”Tänään hyväksytty sopu on historiallinen askel EU:lle. Tämä laki turvaa linkin EU-varojen käytön ja oikeusvaltion kunnioituksen välillä jäsenmaissa. Tällaista mekanismia ei ole ennen ollut olemassa, ja se antaa käyttöömme aivan uudenlaisen aseen oikeusvaltiorikkureita vastaan. Esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuus EU:n jäsenvaltioissa joutuu nyt todelliseen syyniin, koska jäsenvaltion rahoitus EU-budjetista ehdollistetaan sille,” Sarvamaa sanoo tiedotteessa.

Kolmikantaneuvottelut lain sisällöstä parlamentin, neuvoston ja komission välillä olivat Sarvamaan mukaan lyhyet ja kestivät vain vajaat neljä viikkoa. Seuraavaksi laki on hyväksyttävä vielä jäsenmaiden välisissä rahoituskehysneuvotteluissa.

”Neuvottelujen nopea edistyminen ei tullut helposti, vaan vaati jatkuvaa yhteydenpitoa valtiojohtajia myöten. Ilman parlamenttia ja sen määrätietoista työskentelyä sekä tavoitteellista neuvottelutaktiikkaa emme olisi valmiita. Myös koronatilanteen pahentuminen Euroopassa asetti neuvotteluille todella kovat paineet. Poikkeuksellisen nopea ratkaisu osoittaa, kuinka paljon myös selkeä enemmistö jäsenvaltioista haluaa laittaa pisteen oikeusvaltiorikkomuksille Euroopassa.”

”Parlamentin kanta lakiin on ollut kunnianhimoinen: lain tulee sisältää myös ennaltaehkäisevä näkökulma, jossa myös riskit oikeusvaltiorikkomuksiin huomioitaisiin. Lisäksi sen on otettava laajasti huomioon mm. oikeuslaitoksen itsenäisyys muiden rikkomusten ohella. Nämä kaikki on nyt huomioitu kokonaispaketissa.”

Oikeusvaltioperiaatteen kannattajia on kannattanut laaja joukko maita Saksan ja Ranskan kaltaisista suurista jäsenmaista Pohjoismaihin. Myös Euroopan parlamentti on ajanut tiukkaa esitystä.

”Vielä muutama vuosi sitten harva uskoi tällaisen lain hyväksyntään. Osoitimme epäilyt vääriksi: neuvottelut Saksan kanssa sujuivat hyvin ja parlamentin kunnianhimoisesta linjasta tuli yhteinen linja,” Sarvamaa sanoo.

LUE SEURAAVAKSI: