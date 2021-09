Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelu etenee ”hyvässä vauhdissa” niin, että strategia on tulossa eduskuntaan syysistuntokaudella.

Sanna Marinin (sd) hallitus hyväksyi viime viikon budjettiriihessä linjaukset, joilla toteutetaan hallitusohjelman tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

”Kaikkien viimeisimpien hallitusten aikana päästöjen määrä on vähentynyt enemmän kuin hallitusohjelmissa on arvioitu”, Lintilä kommentoi tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona.

Hän katsoo, että ”pientä huolta” aiheuttaa EU-sääntely. Lintilä korostaa, että sääntelyn tulee tukea eikä jarruttaa kustannustehokkaita päästöjä vähentäviä investointeja.

”Sääntelyn täytyy olla sellaista, että se ajaa investointeihin enemmän kuin heittää kapuloita investointien rattaisiin; ristikkäinen sääntely on asia, jota tullaan seuraamaan. Meillä on pieni huoli EU:n kiristyvien energiatehokkuustavoitteista: itse pidän sitä ongelmallisena, koska ei ole olemassa muuta tapaa kuin sähköistymisen kautta tapahtuva hiilipäästöjen vähentäminen. EU:sta tulevat tavoitteet ovat nyt vähän ristiriidassa.”

Lintilän mukaan Suomessa kasvavat jatkossa etenkin tuuli- ja ydinvoima.

”Tuulivoiman osalta taitaa olla parinkymmenen megatonnin edestä hankkeita. Merituuleen perustuvat hankkeet ovat erityisen mielenkiintoisia. Voi sanoa, että Pohjanlahden perukasta on tulossa jonkinlainen Persianlahti sillä tuulivoimamäärällä, joka sinne nyt on tulossa”, ministeri kommentoi.

Hän sanoo, että vedyn rooliin tulisi Suomessa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

”Emme nyt aivan takajoukkoihin ole tässä tippuneet, mutta juoksua pitää parantaa. On selkeästi havaittavissa, että vety on tulossa teollisuuden puolelle nopeammin kuin muutama vuosi sitten oletettiin. SSAB:n Raahen teollisuuslaitos on tästä hyvä esimerkki. Päästövähennysten osalta tulee olemaan valtava merkitys, jos yksin se vaihtaa vetypuolelle.”

