”Se, että kilpaillaan leikkaussummilla, se ei ole poliittinen argumentti eikä kerro yksityiskohdista”, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Vaalivalvojien taloustentissä.

Julkinen talous on ollut eduskuntavaalien kärkiaiheita. Perussuomalaiset myöntää sopeutustarpeen ja sanoo olevansa valmiita 2,5–4 miljardin euron sopeutustoimiin, riippuen toimenpiteistä.

”Kokoomus haluaa leikata pienituloisten etuuksista. Se ei meille käy. Pelkästään kehitysavun puolittaminen säästäisi kaksi miljardia, mutta tämä on kohde, josta kokoomus on eri mieltä”, Purra sanoo.

Purran mukaan perussuomalaiset jättäisi soten, koulutuksen ja maanpuolustuksen pois leikkauslistoista. Sen sijaan puolue leikkaisi maahanmuutosta ja ympäristötoimista.

”Haluamme kohdistaa toimia myös paisuneeseen hallintoon. Suomen julkinen sektori on iso ja OECD-vertailussa tehoton.”

Purran mukaan maahanmuuton selvä kiristäminen tuo pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä.

Vaaliteemoissa on puhuttanut myös Suomea vaivaava työvoimapula, jonka yhdeksi ratkaisuksi on esitetty työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Perussuomalaiset suhtautuu siihen kriittisesti.

”Emme vastusta, että maahan tulee koulutettuja osaajia tekemään töitä ja tulemaan työllään toimeen. Sen sijaan vastustamme sosiaaliturvaan nojaavaa, matalapalkka-alamaahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta, koska se on julkisen talouden kannalta haitallista.”

Purran mielestä työvoimapulaa pitäisi ratkaista alakohtaisesti.

”Työvoimapulaa on jossain maakunnissa tietyillä aloilla. Siellä on ammatillisen koulutuksen ongelmia. Sote-alan työvoimapulan syyt liittyvät työn kuormittavuuteen ja palkkatasoon. Sote-alan työvoimapulaa tuskin onnistutaan korjaamaan ilman resurssien lisäämistä. Jos taas Helsingin keskustassa ei riitä työvoimaa ravintola-alalla, suurin ongelma on se, että työn kannustavuus on heikkoa. Täällä kalliin asumisen alueella palkka, jolla ihmisen kannattaa mennä töihin, muodostuu korkeaksi.”

