Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo penää pääministeri Sanna Marinilta (sd) lupausta siitä, että EU:n oikeusvaltiomekanismia ei vesitetä.

Oikeusvaltio-ongelmistaan tunnetut Unkari ja Puola ovat vastustaneet tiukasti uutta mekanismia, joka kytkisi EU-tukirahat oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Oikeusvaltiomekanismi hyväksyttiin pari viikkoa sitten EU-suurlähettiläiden komitean kokouksessa määräenemmistöllä, mutta Unkari ja Puola estivät elpymispaketin hyväksymisen oikeusvaltiomekanismin takia.

Suomi on ollut yksi niistä maista, jotka ovat vaatineet, ettei oikeusvaltiomekanismista jousteta piiruakaan. Suomi ajoi mekanismia voimakkaasti myös omalla puheenjohtajakaudellaan viime vuonna.

Nykyisen puheenjohtajamaa Saksan liittokansleri Angela Merkel antoi maanantaina ymmärtää, että sovun löytäminen vaatii kompromisseja kaikilta osapuolilta. Lausunto on herättänyt pelkoja oikeusvaltiomekanismin heikentymisestä. Orpo kysyi eduskunnassa, mitä tämä voisi tarkoittaa Suomen kannalta ja millaisia ratkaisuja joulukuun huippukokouksessa etsitään.

”Kokoomuksen mielestä tulevissa neuvotteluissa oikeusvaltiomekanismista ei saa tinkiä ja koko ratkaisu on tehtävä samaan aikaan. Eli kokoomus ei voi hyväksyä eikä tukea ratkaisua, jossa oikeusvaltiomekanismi joko vesitetään tai siirretään hamaan tulevaisuuteen”, Orpo sanoi täysistunnossa tiistaina.

”Lupaatteko eduskunnalle, että oikeusvaltiomekanismia ei vesitetä, eikä sitä siirretä, vaan Suomen hallitus pitää kiinni kannoistaan?” Orpo kysyi pääministeri Marinilta.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, että Unkarilla ja Puolalla on yhä hyvät mahdollisuudet vesittää oikeusvaltiomekanismi. Ronkaisen mukaan voi olla hyvinkin mahdollista, että EU ei voi saada yhtä aikaa sekä elpymisrahastoa että oikeusvaltiomekanismia, vaan joutuisi valitsemaan. Tutkija näkee nyt kaksi vaihtoehtoa, toista hän luonnehtii äärimmäiseksi.

Vastauksena siihen, voiko pääministeri antaa lupauksen, Marin huomauttaa, että yksittäinen pääministeri ei voi ratkaista asiaa, joka ratkaistaan määräenemmistöllä neuvostotasolla. Jäsenmaat sopivat heinäkuussa, että oikeusvaltioperiaatteesta päätetään määräenemmistöllä neuvostotasolla.

”Tätä Suomi on ajanut juuri sen vuoksi, että tätä oikeusvaltioperiaatetta ei voisi yksi jäsenmaa kaataa”, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan Suomen keskeisimpiä neuvottelutavoitteita on ollut se, että EU-varojen käyttöön niin rahoituskehyksen kuin elpymisvälineen osalta sidotaan vahva oikeusvaltiomekanismi, jolla varmistetaan varojen käyttö luotettavalla tavalla.

Suomi lähtee Marinin mukaan siitä, että parlamentin kanssa saavutettu neuvottelutulos on pohja, jolla pitäisi edetä. Suomi on tukenut sopua, joka on Marinin mukaan ollut hyvä.

”Me haluamme vahvan oikeusvaltiomekanismin, sen kaltaisen mekanismin, joka myös käytännössä toimii. Tämä on ollut meille aivan ehdoton edellytys koko rahoituskehyksen ja elpymisvälineen neuvotteluissa, ja tulen tätä kantaa ehdottomasti puolustamaan kaikissa keskusteluissa”, Marin totesi eduskunnassa.

Marinin mukaan oikeusvaltioperiaate etenee määräenemmistöllä neuvostotasolla, mutta koko elpymisvälineen ja monivuotisen rahoituskehyksen osalta Unkari ja Puola ovat ilmoittaneet, että he uhkaavat kaataa koko monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymisvälineen sovun, jos oikeusvaltioperiaatetta ”ei viedä heidän näkökulmastansa eteenpäin”.

"Tämän osalta me emme tietenkään tule joustamaan tässä. Meille tämä oikeusvaltioperiaate on osa heinäkuun sopua. Se on aivan ehdoton edellytys koko tässä rahoituskehyksessä ja elpymisvälineessä. Ja sitten nähtäväksi jää, toteuttavatko Puola ja Unkari nämä uhkauksensa siitä, että he ovat valmiita kaatamaan koko tämän monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymisvälineen kansallisissa parlamenteissansa”, Marin sanoi.