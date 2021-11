Kolmen suurimman hallituspuolueen johtajat antoivat poliittiset tilannekatsaukset omille puoluevaltuustoilleen lauantaina.

Päähuomion puheissa vei valmistautuminen ensi keväällä järjestettäviin maakuntavaaleihin, mutta puheissa sivuttiin myös ajankohtaisia ja merkittäviä talouden aiheita.

Rovaniemellä puhunut keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko paalutti, puolueen haluan jatkaa talouspolitiikkaa rajaavaa kehysmenettelyä. Saarikon mukaan matalien korkojen aika, joka on mahdollistanut velkaantumisen ilman suuria lainamenojen kasvuja, ei voi jatkua ikuisesti.

”Sovitun menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista. Sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta”, Saarikko totesi.

Sdp:n puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin palasi teemaan omassa puheessaan. Marin, joka ehdotti lokakuussa kehysjärjestelmän uusimista, kantoi huolta siitä, ettei seuraava hallitus tekisi tarpeeksi investointeja.

”On iso riski, että menetämme kilpailukykyämme suhteessa muihin maihin, jos emme ole mukana vihreän siirtymän ja digitalisaation vaatimissa investoinneissa. Signaalit niin Ruotsista, Hollannista kuin Saksasta kertovat, että valtio on ottamassa uudenlaista, aktiivista roolia. Meillä tämä kehitys on ollut käynnissä jo vuoden 2019 eduskuntavaaleista, mutta on aivan keskeistä, jatkuuko se tämän hallituskauden jälkeen”, Marin totesi.

Marin otti puheessaan kantaa myös työvoimapulaan, joka vaikuttaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoihin. Ratkaisuiksi pääministeri nosti vajaa- ja osatyökykyisten paremman työllistymisen sekä työperäisen maahanmuuton lisäämisen.

”Osaajien Suomeen tulon esteenä ei saa olla liiallista byrokratiaa tai muita turhia esteitä”, Marin totesi. Hän ei kuitenkaan ottanut kantaa saatavuusharkintaan, jota sosiaalidemokraatit ja työntekijäjärjestöt ovat perinteisesti kannattaneet.

Vihreät uskovat vihreisiin investointeihin

Perjantaina ympäristö- ja ilmastoministeriksi nimitetty Emma Kari puhui vihreiden puoluevaltuustossa EU:n kestävän rahoituksen taksonomiasta, jonka on tarkoitus luoda kriteerit ympäristöystävällisille vihreille investoinneille.

”Uskon, että markkinatalous on hyvä keino ratkoa ilmastonmuutosta, kunhan säännöt ovat kohdillaan. Aina välillä se vähän yllättää, miten moni Suomessakin intoutuu vastustamaan markkinatalouden toimintaa, kun kyse on ilmastonmuutoksesta”, Kari lausui viitaten viikolla nähtyyn kiistaan, jossa hallitus päätyi erimielisenä vastustamaan taksonomiapakettia.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisaloa sijaistava kansanedustaja Iiris Suomela otti omassa puheessaan kantaa hyvinvointipalveluiden järjestämiseen. Suomela mainitsi terveysyhtiö Mehiläisen, jonka hoitolaitoksessa olleen alaikäisen kehitysvammaisen pojan kaltoinkohtelusta Yle uutisoi viime viikolla.

”Aivan liian usein tiukka säästölinja johtaa toimintamalliin, jossa apua ja tukea tarvitsevaa ihmistä kohdellaan kuin varastoitavaa tavaraa”, Suomela totesi.

”Fiksut palveluiden ostot yksityiseltä voivat edelleen olla perusteltuja, mutta palvelun laadusta tai valvonnasta ei saa sen varjolla tinkiä.”

Myös neljänneksi suurin hallituspuolue vasemmistoliitto oli koolla viikonloppuna. Puheenjohtaja Li Andersson huomautti Saarikolle, että sen enempää vasemmistoliitto kuin muutkaan hallituspuolueet eivät ole esittäneet vaatimuksia sovittujen menokehysten ylityksestä.