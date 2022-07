Verkkolaiteyhtiö Nokia kertoo tehneensä viisi vuotta kattavan sopimuksen yhdysvaltalaisen AST SpaceMobilen kanssa. Sopimuksen arvo ei tiedotteesta ilmene.

AST SpaceMobile suunnittelee tarjoavansa 4g ja 5g -yhteyksiä suoraan matkapuhelimiin maata matalalla kiertävistä satelliiteista. Nokian on määrä toimittaa yhtiölle tähän tarvittavaa teknologiaa.

Tiedotteen mukaan AST SpaceMobile laukaisee syyskuussa kiertoradalle BlueWalker 3 -nimisen koesatelliitin, jolla verkkoyhteyksiä on määrä testata kuudella mantereella hyödyntäen maan pinnalla olevaa Nokian verkkoinfrastruktuuria.

”Nokian AirScale-järjestelmän avulla AST SpaceMobile ja Nokia ottavat tärkeän askeleen kohti verkkoyhteyksien ulottamista maailman viimeisillekin katvealueille”, sanoo AST SpaceMobilen strategiajohtaja Scott Wisniewski Nokian tiedotteessa.

Wisniewskin mukaan Nokia tukee AST SpaceMobilea kymmenillä insinööreillä ja johtavilla Nokian Yhdysvalloissa sijaitsevan Bell Labs -tutkimusyksikön asiantuntijoilla.

AST SpaceMobilen päämääränä on laukaista kiertoradalle lopulta 100 satelliittia, joilla se pystyisi tarjoamaan mobiiliverkkoja kaikkialle maailmaan. Tiedotteen mukaan se on jo solminut sopimuksia teleoperaattoreiden kanssa, joilla on yhteensä 1,8 miljardia asiakasta.

Nokian kerrotaan toimineen AST SpaceMobilen kanssa yhteistyössä jo kahden vuoden ajan.

