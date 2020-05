Italian pääministeri Giuseppe Conte on taipumassa painostuksen alla ja nopeuttamassa lockdownin purkamista. Hän kertoi sunnuntaina Corriere della Seralle, että esimerkiksi kauppojen ja ravintoloiden avaamista harkitaan nyt suunniteltua aikaisemmin.

Conte on aikaisemmin linjannut, että osa kaupoista voitaisiin virustilanteen salliessa avata 18. toukokuuta. Ravintolat ja esimerkiksi kampaamot on ollut tarkoitus avata kesäkuun alussa. Viime maanantaina Italia salli töiden aloittamisen rakennustyömailla ja tehtaissa. Aivan alkuperäisten suunnitelman mukaan koko Italia oli määrä avata toukokuun alussa, mutta tämän suunnitelman hallitus perui terveysviranomaisten noustua takajaloilleen.

”Bruttokansantuotteen lasku ja lockdownin seuraukset taloudelle tulevat olemaan erittäin kivuliaita. Keräämme nyt dataa ja pohdimme asiantuntijoiden kanssa, voitaisiinko joitakin liiketoimintoja tietyillä alueilla avata aikaisemmin”, Conte sanoi sunnuntaina.

Italian hallitus odottaa maan bruttokansantuotteen laskevan tänä vuonna 8 prosenttia. Euroopan komissio odottaa 9,5 prosentin pudotusta ja pessimistisimmät ekonomistit puhuvat jopa 18 prosentin syöksystä.

Italiassa raportoitiin lauantaina 1 083 uudesta tartunnasta. Covid-19 on vaatinut tähän mennessä kaikkiaan yli 30 000 italialaisen hengen, lauantaina menehtyneitä oli 194. Koronavirusepidemian R0- eli tartuttavuusluku on THL:ää vastaavan italialaisen ISS:n mukaan nyt 0,5-0,7 maakunnasta riippuen. Kun R0-luku on alle yhden, niin tartunnan saanut tartuttaa tilastollisesti vähemmän kuin yhden henkilön. Tällöin epidemia ei ole yltymässä, vaan päinvastoin.

Saksassa R0-luku nousi viikonloppuna uudelleen yli yhden. Deutsche Wellen siteeraamien tilastojen mukaan luku oli eilen lauantaina 1,1. Vielä keskiviikkona lukema oli 0,65, eli kyseessä on merkittävä nousu.

Osa Saksan osavaltioista salli viikonloppuna ravintoloiden ja kahviloiden avaamisen. Kaupat saivat Saksassa avata ovensa jo huhtikuussa. Liittokansleri Angela Merkel on linjannut, että jos maan tartuttavuusluku nousee yli yhden, purkamista jarrutetaan.

”Tilannetta on seurattava tarkoin tulevina päivinä”, saksalainen Robert Koch Instituutti toteaa lausunnossaan.

Saksassa raportoitiin lauantaina 1 251 uutta tartuntaa.

