Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo olevansa huolissaan siitä, mitä sosiaalisen median maailma tekee demokratialle.

”Ei vain meillä, vaan kaikkialla maailmassa. Ilkeily, henkilöön hyökkääminen ja piilorasistiset kommentit eivät kuulu demokratiaan, ne eivät kuulu kokoomukseen, eivätkä ne kuulu sivistyneen ihmisen käytökseen”, Orpo kirjoitti sunnuntaina Facebookissa.

Hän toivoo, että demokratian puolustuskeskustelua käytäisiin yli puoluerajojen nyt, kun kuntavaalit lähestyvät.

”Haluan myös sanoa, että en voi sietää politiikassa sitä, miten jotkut yksittäiset ihmiset puolueen väreissä esiintyen käyvät sosiaalisessa mediassa nostamassa omaa profiiliaan kylvämällä eripuraa ja jopa loukkaamalla ja satuttamalla muita. He aiheuttavat toiminnallaan hallaa koko laajalle kansanliikkeelle ja antavat väärän kuvan vakaista ja positiivisista toimijoista, jotka tekevät politiikkaa vakavalla mielellä pyrkien hyvään”, Orpo sanoo.

Ulostulo liittyy Kirsi Pihan jättäytymiseen pois Helsingin pormestarikisasta. Piha ilmoitti lauantai-iltana, ettei ole enää käytettävissä.

”Kirsin luopuminen oli pettymys, se on selvä. Onneksi kokoomuksella on paljon osaavia poliitikkoja ja vaaleihinkin on vielä aikaa. Helsingin Kokoomus tulee nimeämään kilpailukykyisen pormestariehdokkaan mahdollisimman pian”, Orpo kommentoi.

Piha kirjoitti blogissaan, että tilanteesta tuli hänelle eettisesti kestämätön. Hän korosti myös, että ihmisarvolla ei politikoida.

”Jos en olisi varma siitä, että valtaosa kokoomuslaisista ajattelee samaan suuntaan kokoomuslaisuudesta kuin itse, en voisi olla tässä puolueessa. On toinen asia kuitenkin pystyä edustamaan pormestariehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on. Nykytilanteessa on olemassa todellinen vaara, että minulla ei olisi edellytyksiä onnistua kokoomuslaisena pormestarina”, Piha sanoi.

Petteri Orpo korostaa kirjoituksessaan, että kokoomus on maltillinen keskustaoikeistolainen puolue.

“Siihen sisältyy myös konservatiivinen eetos. Vaalimme vakautta ja kunnioitamme instituutioita. Isänmaallisuus, joka ilmenee kiintymyksenä kotimaahan, on meille myönteinen voima, ei poissulkeva. Kyllä kokoomukseen mahtuu sekä konservatiivi että liberaali. On aina mahtunut.”