Keskustan Mauri Pekkarinen äänesti jokaisessa uusiutuvan energian direktiivin äänestyksessä parlamentin kantaa vastaan. ”Aivan uskomaton juttu. Porukka ei ymmärrä, että kun puu kaadetaan, siihen kasvaa uusi tilalle. Tilanteessa, jossa Eurooppa on energiakriisissä, tällaisen ratkaisun tekeminen on hölmöä.”

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona kantansa uusiutuvan energian direktiiviin. Kyse on direktiivistä, jolla on vaikutusta suomalaiseen metsänhoitoon ja puun polttoon.

Komission viime vuonna antaman esityksen tavoite on lisätä uusiutuvaa energiaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Komissio on esittänyt, että unionin yhteistä uusiutuvan energian tavoitetta nostetaan 32 prosentista 40 prosenttiin. Euroopan parlamentti päätyi kantaan, jossa kunnianhimon tasoa nostettaisiin vielä tästä 45 prosenttiin.

Parlamentin kanta on, että primääriselle biomassalle, eli runkopuulle, juurille tai oksille, ei saisi ohjata uusiutuvan energian tukia.

Poikkeuksen muodostaisivat tapaukset, joissa biomassa on saatu metsäpaloja tai liikenneonnettomuuksia estävistä harvennuksista tai metsistä, jotka ovat kärsineet luonnonkatastrofista, tuhoeläimistä tai taudeista.

Primäärisen biomassan laskemista mukaan uusiutuvan energian tavoitteisiin aiotaan vähentää asteittain.

Parlamentin kanta hyväksyttiin äänin 418 puolesta, 109 vastaan ja 111 tyhjää.

Kyse on vasta parlamentin kannasta. Direktiivistä käydään vielä niin kutsutut trilogineuvottelut, joissa komission, parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston kantoja sovitetaan yhteen.

Suomalaismepit erimielisinä

Suomalaismeppi Nils Torvalds (r) on toiminut direktiivissä ympäristövaliokunnan pääneuvottelijana.

”Tiesin jo silloin kun esitys tuli, että me ei saada hyvää kantaa aikaiseksi parlamentissa. Lopulliset kannat muotoutuvat trilogeissa. Neuvotteluista tulee äärimmäisen monimutkaiset.”

Keskustan Mauri Pekkarinen on sitä mieltä, että parlamentin kannassa oli kyseessä historiallinen päätös.

”Parlamentin enemmistö äänesti ihan luonnonlakia vastaan. Erittäin monien puujakeiden käyttö heitettiin uusiutuvan energian statuksen ulkopuolelle.”

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig huomauttaa, että parlamentti ei päätynyt siihen kantaan, etteikö puu olisi uusiutuva luonnonvara. Se ei myöskään ole lopettamassa metsien energiakäyttöä.

”Tässä oli kyse siitä, millaista puun polttoa halutaan julkisin varoin tukea. Tällä haluttiin estää tukkipuun poltto. Sitä tapahtuu myös Suomessa. On aivan selvää, että tämä direktiivi tarvittiin.”

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari sanoo, että metsien harventamisesta ja kunnostamisesta on saatavissa valtava määrä energiaa. Jos energiapuun joukossa on tukkeja, siihen on joku järkevä syy, kuten puun heikko kunto.

”Kyllä markkinatalous Suomessa toimii. Metsänomistajat haluavat isompaa tuottoa metsilleen ja varmasti myyvät puun mieluummin tukiksi kuin energiaksi.”

Vihreiden Alviina Alametsä kertoo, että vihreät äänestivät lopulta kompromissiesityksen puolesta sen vuoksi, että parlamentin kanta oli kuitenkin parempi kuin komission pohjaesitys.

”Tällä hetkellä meillä menee yli puolet kaadetusta metsästä energiakäyttöön, ja se on erittäin suuri määrä.”

Sosialidemokraattien meppi Eero Heinäluoma on sitä mieltä, että parlamentin kanta uusiutuvaan energiaan on Suomelle ongelma.

”Tämä harjoitus tulee kalliiksi, ja kaikki suomalaiset pääsevät maksamaan sitä.”

Uusiutuvan energian direktiivi uudistettiin edellisen kerran vuonna 2018. Siihen tulee nyt muutoksia osana EU-komission suurta ilmastopakettia Fit for 55:a.

