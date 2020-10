Uusi Suomi kysyi lukijoiden mielipidettä rajoituksiin syyskuun lopussa, kun hallitus päätti aikaistaa ravintoloiden sulkemisaikoja ja rajoittaa anniskelua. Samalla Kauppalehti kysyi lukijoiden suhtautumista maskeihin. Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen kyselyyn vastasi 1987 vastaajaa 30.9.-19.10.2020.

Puolet kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että maskipakko ei vaikuttaisi heidän ravintoloissa ja kaupoissa käymiseen. Kyselyn mukaan puolet vastaajista kävisi ravintoloissa ja kaupoissa yhtä usein, jos niissä olisi maskipakko. 37 prosenttia vastaajista vähentäisi käyntejä maskipakon ollessa voimassa. 12 prosenttia vastaajista kävisi ravintoloissa ja kaupoissa nykyistä useammin, jos niissä olisi maskipakko.

Kolmannes vastaajista kannatti maskipakkoa julkisissa sisätiloissa. 26 prosenttia kannatti maskipakkoa vain koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevissa kunnissa. Maskipakkoa vastusti 41 prosenttia vastaajista. Vastustajien määrä on sama kuin Kauppalehden aiemmassa, syyskuun alussa tekemässä kyselyssä. Maskipakon kannattajien määrä on noussut, sillä edellisessä kyselyssä maskipakkoa kannatti 23 prosenttia vastaajista.

Maskipakon kannustamista sakoilla vastusti 67 prosenttia vastaajista ja kannatti kolmannes vastaajista.

Näin kysyimme Kysyimme mitä mieltä lukijamme ovat uusista koronarajoituksista Hallitus päätti 29. syyskuuta, että ravintolat saavat avata ovensa kello 4 ja ne on suljettava viimeistään kello 1 yöllä 8. lokakuuta alkaen. Anniskelun saa aloittaa aikaisintaan kello 9 ja anniskelu on lopetettava kello 24. Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa ravintolat on suljettava viimeistään kello 23 ja anniskelu päättyy kello 22. rajoitukset ovat voimassa lokakuun loppuun. Kyselyllä selvitimme, mitä mieltä lukijamme ovat näistä rajoituksista. Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen kyselyyn vastasi 1987 vastaajaa 30.9.-19.10.2020. Ravintoloiden rajoituksia pitäisi: Höllentää Säilyttää nykyisellään Tiukentaa Jos ravintoloissa ja kaupoissa olisi maskipakko, kävisin niissä: Useammin Harvemmin Yhtä usein Miten rajoitukset ovat vaikuttaneet sinuun tai yritystoimintaasi? Suomessa pitäisi olla julkisissa sisätiloissa maskipakko: Kyllä Ei Ei, mutta koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevissa kunnissa pitäisi Miksi? Maskien käyttöön pitäisi kannustaa sakoilla: Kyllä Ei Miksi?

Näin maskipakon takia ravintola- ja kauppakäyntejään harventavat perustelivat kantaansa

"Maskipakko indikoi, että käymistä ei pidetä terveyden kannalta suositeltavana vaihtoehtona. Karsisin näin ollen tarpeettomat käynnit."

"Miten maskipakon pystyisi toteuttamaan edes ravintoloissa tai kuppiloissa? Tuntuu vähän haastavalta, mutta vähentäisin itse sen takia käymistä, koska siitä lähtisi se rentous ja hauskanpito. Ruokaa voisin hakea kyllä mukaan maski päässä."

"Siirtyisin enemmän kotiinkuljetuksiin."

"Silmälasit huurtuvat, joten en näkisi hintoja."

"Maskit ovat kulissi, eikä Suomessa yleisesti ottaen ole niin ahdasta missään, että sillä olisi merkitystä. Lisäksi kukaan ei ole edes yrittänyt selittää, miksi esimerkiksi Ranskassa tai Espanjassa tartunnat leviävät kuin kulovalkea, vaikka esimerkiksi julkisilla paikoilla, kaupoissa ja kahviloissa on kyseisissä maissa ollut maskipakko jo kuukausia ja kaikenlaiset tapahtumat kielletty. Tautitilanteen pitäisi olla kyseisissä maissa huomattavasti parempi, jos maskien laajalla käytöllä olisi merkitystä."

"Miksi maskipakko, jos pidetään turvavälit, ja ollaan terveitä?"

"Vältän maskia loppuun asti. Jos joku pakottaa laittamaan viruksia estämättömän maskin, tiedän Suomen siirtyneen totalitarismiin."

"Mikään rätti ei estä viruksen leviämistä. Maskin avulla pidetään korona mielessä."

"Mielestäni "pakko" ei kuulu demokratiaan, koska ihmisten mikromanageerauksesta ja kielloista syntyy helposti negatiivisia sivuvaikutuksia. Sen sijaan uskon suositukseen, myös ravintoloiden suhteen."

"Maskit on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Ei esimerkiksi ravintolavierailuun. Näen päivittäin väärin käytettyjä maskeja. Likaisen maskin koskettelua ja vanhan maskin uudelleen käyttöä. Väärinkäytettynä suuri terveysriski."

"Maskit maksavat ja ovat epämukavia käyttää. Lisäksi olen skeptinen niiden hyödystä, maskeja tulisi säästää niihin tarkoituksiin, missä niillä oikeasti on tarvetta ja ovat hyödyllisiä, erityisesti sairaaloille ja terveydenhoitoon."

"Olen valmis käyttämään maskia vaikka joka paikassa jatkuvasti, jos sen ansiosta elämä ei pysähdy", kertoo yksi kyselyn vastaajista. Kuva: Antti Mannermaa

Näin maskipakon takia ravintola- ja kauppakäyntejään lisäävät perustelevat kantaansa

"Haluan tukea ”pehmeitä keinoja” koronan taltuttamisessa sen sijaan, että paikat suljetaan aiemmin."

"Ihmiset tunkevat kaupoissa iholle, räkivät suoraan päin ja kulkevat kauppojen käytävät tukkien kuin sonnilaumat."

"Maskipakko pitäisi olla myös ravintolan työntekijöillä, myös keittiöhenkilökunnalla. Nyt ei tee mieli mennä hakemaan edes noutoruokaa ravintolasta, kun mielikuva on, että ruokaan on voitu köhiä jo valmistusvaiheessa. Osa ravintoloista ei näytä paljoa välittävän muusta kuin myyntieurojen määrästä."

"Suunnitelmani ruokailuun ravintolassa pysähtyy usein ovelle, kun huomaan, että tupa on täynnä eikä mitään turvavälejä noudateta. Olen onnistunut löytämään vain muutaman ohjeita noudattavan ravintolan illallisen aikaan. Kun terassit sulkeutuvat, niiden määrät vähenevät entisestään. Jos MaRa voimakkaasti valvoisi turvaetäisyyksien noudattamista, mielikuva ravintoloiden ongelmista saisi enemmän ymmärrystä."

"Tuntisin oloni turvallisemmaksi. Kaikki eivät yski hihaan ei vieläkään. Esimerkiksi Kanarian saarilla ei pääse kauppaan, jos ei ole maskia. Kyllä Suomessakin väkeä riittäisi ovivahdeiksi."

Näin maskipakon takia ravintoloissa ja kaupoissa yhtä usein asioivat perustelevat kantaansa

"Haluan tukea yrittäjiä, sekä itse kaipaan opiskelujen ohelle muutakin kun opiskeluja. Ravintoloissa käyminen on sitä mistä nautin. Ja maskipakko ei ainakaan itselleni vaikuta päätökseeni asioinko kyseisissä paikoissa."

"Ihmiset eivät pääsääntöisesti osaa käyttää maskia. Sitä kiskotaan leuan alle pois suun edestä ja jotkut eivät osaa edes laittaa maskia naamalle niin, että se peittäisi nenän. Yritän parhaani mukaan välttää käyntejä missään julkisissa sisätiloissa, ja samaa aion jatkaa, vaikka maskit olisikin jokaisen naamalla."

"Maskin käyttö on normaalia, kun altistun ihmisapinoitten läsnäoloon."

"Normaalisti eläminen on tärkeintä talouden toiminnan kannalta."

"Olen ravintolassa töissä. (Tällä hetkellä suoritan opinnot loppuun ja menen takaisin töihin, mikäli niitä enää on). Tällä hetkellä työpaikkani työntekijät käyttävät kaikki maskia. Käsidesiä on useita purkkeja ympäri ravintolaa. Kertakäyttöhanskoja on tarjolla kaikille niitä haluaville. Asiakkaita muistutetaan sen käytöstä. Ruokalistat vaihdetaan usein. Pinnat, ovenkahvat, korttikoneet ym. desinfioidaan jatkuvasti. Kyniä ei lainata asiakkaille desinfioimatta ja tietenkin palautuessa desinfioidaan. Yksi maski Prismassa käydessä on vain pisara meressä."

"Olen valmis käyttämään maskia vaikka joka paikassa jatkuvasti, jos sen ansiosta elämä ei pysähdy."

"Onhan kauppojen kassoilla fleksit ja kun olen vaihtanut hehtaarimyymälöistä pieneen kivijalkakauppaan, ei ole niin suurta tilaisuutta tulla liki toisia tai toista asiakasta. Shoppailu ja renkaidenpotkiminen joutaa jäädä. Ostan vain sen mitä tarvitsen."

"Kaupassa käynti perustuu tarpeeseen, johon maskipakko ei vaikuta. Kaupoissa en käy vain pyörimässä, mutta toisaalta en halua, että joku tuntematon keräilee minun ostokseni varsinkaan kun kyse irtotuotteista kuten hedelmistä tai paistopisteiden leivistä."

"Kaupassa käyn, kun tarvitsee ja ravintolassa sillon kun huvittaa. Tosin maskin pitäminen ravintolassa olisi täysin turhaa, kun sitä veivaisi edestaas pois suun edestä. Mieluummin maskisuositus kauppaan ja ravintolat vapaaseen itse säädeltyyn toimintaan."

Näin maskien käyttöön sakolla kannustamista vastustavat perustelevat kantaansa

”Ei olla Pohjois-Koreassa.”

”Suomi ei ole myöskään Valko-Venäjä.”

"Aiheuttaa vastareaktion, asiakaspalvelun keinoin mieluummin."

”Tuntuu ylimitoitetulta – vertaispaine on paras lääke.”

”Nostaisi vain poliisivaltiomielikuvaa ja ihmisen autonomiaa riistetään. Maskiin pitää kannustaa ja ohjeistaa silti, ei pakottaa. Muuten menee lopullinenkin luotto hallitukseen ja johtajiamme, vaikka aika lailla se onkin jo mennyt.”

”En rikastuttaisi valtion kassaa sairauksilla.”

”Juridisesti ongelmallista nykyisen lainsäädännön puitteissa.”

”Ei, mutta viruksen tahallisesta levittämisestä tai karanteenimääräyksen rikkomisesta pitäisi rangaista.”

”He, joilla olisi varaa maksaa sakko käyttäisivät maskia ja täysin varattomat eivät käyttäisi, koska sakolla ei olisi heille merkitystä. Vesittäisi kannustavuutta.”

”Eikö viranomaisilla muka ole muutakin tehtävää kuin kytätä ihmisten "asusteita"?”

”Jokaisella on oltava itsemääräämisoikeus kropastaan.”

Näin maskien käyttöön sakolla kannustamista kannattavat perustelevat kantaansa

"Asiantuntijoiden kommentit maskien puolesta ja vastaan ovat syöneet kaiken uskottavuuden niiden suosituksesta oli se sitten kuinka vahva tahansa."

"Ajan henki niin itsekeskeinen, että yhteinen etu ei ole riittävä motivaattori. Ikään kuin kaikki olisivat etuoikeutettuja BMW- & Audi-kuskeja – heitähän eivät liikennesäännöt koske, koska ovat parempaa väkeä."

"Esimerkiksi Saksassa on selkeät toimet: turvaväli, maskipakko ja hygieniasäännöt. Jos Suomessa olisi maskipakko, olisi helppo toimia sen mukaisesti. En voi ymmärtää tätä maskin käyttöön liittyvää keskustelua. Tällä menolla olemme taas kevään kaltaisessa sulkutilanteessa."

"Että ihmiset ainakin yrittäisivät muistaa. Pieni 2 euron sakko paikallaan."

"Ihmiset eivät usko yleensä. Tuttava kertoi, että Australiassa alkoi ihmiset totella vasta siinä vaiheessa kun ekat yli tonnin sakot alkoi tulemaan ilman maskia olemisesta. Monesti ihmiset tekevät vertailuja kausi influenssaan tai johonkin ns. normaaleihin kuolin tilastoihin ja se on heidän oikeus. Mutta järki pitäisi ottaa käteen ja oikeasti tarkastella asioita, niin kuin ne on."

"Monet ihmiset eivät näytä muuten uskovan tilannetta. Onhan pakko pitää yllä esimerkiksi liikennesääntöjäkin siksi, että kaikki eivät muuten käyttäydy asiallisesti ja turvallisesti."