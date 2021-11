Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) kommentoi tiedotteessaan henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden hoidon tilaa Suomessa. Juvonen viittaa tapaukseen, jossa aikuisen pojan epäillään surmanneen vanhempansa.

Ilta-Sanomien mukaan vanhemmat olivat yrittäneet saada pojalleen hoitopaikkaa mielen ongelmien takia.

”Tapaus on pimeästä syvyydestä tuleva viesti siitä, missä Suomessa mennään. Yhteiskunta ulkoistaa henkisesti pahoinvoivat ihmiset läheisilleen hoidettavaksi, sillä hoitopaikkoja ei ole ja avohoito on päivän sana”, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuva Juvonen kommentoi tiedotteessaan.

”Vastaanottoaikoja ei saa lääkärille, terveyskeskuksen puhelinpalvelun takaisinsoittoa ei kuulu. Olen saanut tällä viikolla yhteydenoton nuorelta ihmiseltä, joka odottaa edelleen takaisin soittoa viimeviikkoisen terveyskeskukseen tekemänsä yhteydenoton jälkeen. Ihmiset hylätään ongelmiensa kanssa. Suomessa on menossa henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden romahdustila, katastrofi, jota ei edes haluta korjata”, Juvonen jatkaa.

Juvosen mukaan myös Kelan tukemaan terapiaan pääsy on turvattava.

”Psykologien, lääkäreiden, psykoterapeuttien, psykiatristen sairaanhoitajien, päihdetyön koulutuksen ja muun terapiakoulutuksen lisääminen on ehdotonta. Alaa opiskelevien resurssien käyttö myös tietyssä vaiheessa opintoja on otettava heti käyttöön. Opiskelijoiden karttunutta osaamista ja tietotaitoa on otettava käyttöön nopeammin. Opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön on heti ryhdyttävä yhdistämään voimiaan”, vaatii Juvonen.

Hallitus aikoo tiukentaa hoitotakuuta niin, että perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon on päästävä seitsemässä päivässä ja kunnallisen hammaslääkärin vastaanotolle kolmessa kuukaudessa. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 2023.

Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Hallitus on todennut, että paljon kannatusta saanut terapiatakuu sisältyy siis yleiseen hoitotakuuseen. Mielenterveyspooli on kuitenkin ollut huolissaan siitä, saadaanko terapiatakuun tavoitteet toteutettua hoitotakuulle varatuilla rahoilla.

