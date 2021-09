Ennaltaehkäisevää toimintaa painottava valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteko sai tiistaina täystyrmäyksen eduskunnan oppositiolta, joka oli selonteon painotuksista erimielinen jo valmistelun aikaisessa parlamentaarisessa seurannassa.

Hallituksen selonteossa kuvataan Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia muutosvoimia. Selonteossa määritetään myös sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja kehittämisen suunta.

Nyt eduskunnalle luovutetussa selonteossa korostetaan ennaltaehkäisyä, jolla halutaan puuttua hyvissä ajoin esimerkiksi syrjäytymiseen ja huono-osaisuuteen, jotka kostautuvat turvallisuusongelmina. Hallitus linjaa, että ”viranomaisten toiminnan painopistettä siirretään yhä voimakkaammin reaktiivisista palveluista ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen tukeen”.

Oppositio olisi kaivannut suorempia ratkaisuja akuuteiksi katsomiinsa ongelmiin. Täysistunnon tiistain keskustelussa olivat esillä etenkin nuorison väkivaltarikollisuuden lisääntyminen, jengiytyminen – jonka taustalla vaikuttaa maahanmuutto – sekä kasvava huumeongelma.

”Sisäisen turvallisuuden selonteko sisältää paljon hyviä elementtejä, kuten ennaltaehkäiseviä toimia. Selonteon heikkous kuitenkin on, että painotus ennaltaehkäiseviin toimiin tapahtuu perinteisten, niin sanotun kovan turvallisuuspuolen keinojen kustannuksella. Tämän vuoksi kokoomus ei parlamentaarisessa seurantaryhmässä voinut täysin yhtyä selonteon sisältöön”, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa.

”Ryhmämme katsoo, että selonteko ei ota riittävällä tavalla kantaa sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, jotta se vastaisi eduskunnan tahtotilaan eli hallintovaliokunnan mietinnössä 5/2017 edellytettyihin tavoitteisiin.”

Myös perussuomalaisten Mari Rantanen arvioi puolueensa ryhmäpuheenvuorossa, että eduskunnan tahtotila vuodelta 2017 ”ei välittynyt Marinin hallitukselle ja valmistelusta vastaavalle ministeri [Maria] Ohisalolle”.

”Selonteko suorastaan huokuu lähinnä vihervasemmistolaista ideologiaa uuskielineen päivineen. Suomen turvallisuuden suurimpina uhkina pidetään syrjäytymistä, ilmastonmuutosta, syrjintää, ihmiskauppaa ja viharikoksia. Selonteko vilisee vihervasemmistolaista termistöä ’paperittomista’ ’maalittamiseen’. Sellaiset turvallisuusuhat kuin esimerkiksi terrorismi, katujengit, huumausainerikollisuus, seksuaalirikokset, järjestäytynyt rikollisuus ja maahanmuutto ovat jääneet vihermankelin läpi käyneessä selonteossa varsin vähälle huomiolle, siitäkin huolimatta että viranomaiset ovat näistä huolissaan”, Rantanen ryöpytti.

Kokoomus yhtyi perussuomalaisten arvosteluun siitä, että vihreän sisäministeri Maria Ohisalon johdolla valmisteltu selonteko ei vastaa turvallisuusviranomaisten julkisuudessa esiin tuomaa huolta.

”Kokoomuksen mielestä turvallisuuspolitiikassa pitää panostaa ennaltaehkäisyyn, mutta samassa yhteydessä pitää olla realisti uusien turvallisuusuhkien edessä, kylmän realisti, tunnustaa tosiasiat. Ja nyt tämä paperi ei tunnusta tosiasioita riittävällä tavalla, eikä hallituksen budjetti. Nämä eivät tunnusta tosiasioita, nämä menevät enemmän sosiaaliviranomaisten suuntaan kuin turvallisuusviranomaisten suuntaan”, varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) arvosteli.

”Ministeri Ohisalo, te olette turvallisuusviranomaisten ministeri. Nyt tämä viittaa johonkin muuhun. Otan esimerkin: Keväällä poliisipäälliköt koko Suomessa antoivat yhteislausunnon: ’Huumeisiin liittyvä rikollisuus on suurin turvallisuusuhka Suomessa — ’Kyse vakavasti heikentyneestä tilanteesta’. Tämä ei näy tässä selonteossa mitenkään. Samaan aikaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvu joka puolella Suomea — se ei näy tässä paperissa. Nuorisojengien määrän kasvu — se ei näy tässä paperissa. Ja nyt vielä kaiken kukkuraksi poliisien määrärahoja ei korotettu riittävällä tavalla”, Häkkänen jatkoi.

Myös perussuomalaisten Sheikki Laakson mielestä selonteko vaikutti ”sosiaaliministerin” tekemältä. Hän yhtyi arvioon sosiaalipuolen toimien tärkeydestä, mutta vetosi Ohisaloon: ”ruvetkaa olemaan tämän maan sisäministeri”.

Oppositiokumppaneiden linjoilla oli myös kristillisdemokraatit, joka oli huolestunut ”ylätasolla kulkevien maalailuiden ja toisaalta turvallisuustekojen välisestä ristiriidasta” ja selonteon ”ideologisesta värittyneisyydestä”.

Selonteossa esillä syrjäytyminen, segregaatio ja järjestäytynyt rikollisuus

Valtioneuvoston selonteossa ovat esillä myös maahanmuutto ja jengiytyminen, mutta eivät sillä painoarvolla kuin oppositio olisi toivonut. Maahanmuuton ongelmat lukeutuvat selonteossa usein mainitun termin, syrjäytymisen, alle.

”Syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat yhä Suomen sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia. Turvallisuuden parantaminen liittyykin enenevässä määrin siihen, että parannetaan niiden ihmisten tilannetta, joita nämä ilmiöt koskettavat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyyn. Eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien kokema sekä mitattu turvallisuus ovat huonompia kuin väestöllä keskimäärin”, selonteossa muun muassa todetaan.

Selonteon mukaan syrjäytymisen ja turvallisuuden suhde on kaksisuuntainen.

”Syrjäytyminen aiheuttaa turvallisuusongelmia, jotka taas kiihdyttävät syrjäytymiskehitystä yksilötasolla. Sosiaaliset ongelmat kasautuvat usein ja esimerkiksi rikokset koskettavat yhä voimakkaammin jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä – samalla kun muun väestön turvallisuus on parantunut.”

Poliisiviranomaiset ovat viime aikoina tuoneet julki huoltaan uusien rikollisryhmittymien noususta Suomessa. Jengit ovat poliisijohdon mukaan monietnisiä, eli mukana on niin maahanmuuttajataustaista väestöä kuin kantaväestöä.

”Suomessa toimii noin 70 pysyvää järjestäytyneen rikollisuuden ryhmää, joissa on yhteensä noin 750 jäsentä. Valtaosa ryhmistä on tunnuksellisten rikollisjengien osastoja, joista suurin osa on niin sanottuja moottoripyöräjengejä. Suunnitelmallinen ja järjestäytynyt rikollisuus muodostuu tilanteen mukaan joustavista verkostoista, joihin kuuluu yhä enemmän uusia tahoja ja joka on suurelta osin rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta. Viranomaistoiminnassa näkyy tekijöiden pyrkimykset päästä osaksi laillisia yhteiskuntarakenteita, vaikka ryhmien jäsenmäärä on toistaiseksi pysynyt Suomessa verrattain pienenä eikä järjestäytynyt rikollisuus näkyvästi vaikuta ihmisten arjen turvallisuuteen”, selonteossa kerrotaan.

Selonteon mukaan viranomaisten, kuten poliisin, pelastajien, ensihoitajien, vankeinhoitohenkilöstön ja sosiaaliviranomaisten, vastustaminen sekä heidän työssään kohtaama väkivalta ovat kasvaneet tasaisesti 2010-luvulla. Kuitenkin luottamus viranomaisiin on Suomessa yhä yleisesti korkealla tasolla.

Suorimmin maahanmuutto tuodaan selonteossa esiin kohdassa, jonka mukaan ”muuttoliike ja maahanmuuttajat ovat pysyvä osa yhteiskuntaa”. Selonteon linjauksen mukaan ”maahanmuuttopolitiikalla edistetään suomalaisen yhteiskunnan elinvoimaisuutta ja toteutetaan Suomen kansainvälisiä velvoitteita”.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan hallitus ummistaa kirjauksilla silmänsä maahanmuuton ongelmilta ja korostaa ulkomaalaisen työvoiman merkitystä Suomelle ”ikään kuin tässäkin asiakirjassa olisi tarkoitus perustella siirtolaisuutta eikä käsitellä sisäistä turvallisuutta”.

”Hallitus on turvallisuutta enemmän huolissaan siitä, että suhtautuminen maahanmuuttoon aiheuttaa yhteiskunnallisia jakolinjoja. Syyttävä sormi osoittaa siis taas suomalaisiin”, Tavio kommentoi eduskunnassa.

Maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista selonteossa todetaan: ”Suhtautuminen maahanmuuton eri muotoihin aiheuttaa yhteiskunnallisia jakolinjoja. Kotoutumiseen vaikuttaa kotoutumispalvelujen ja yksilön oman prosessin lisäksi yhteiskunnan vastaanottavuus, asenneilmapiiri ja syrjintä. Kotoutumisen haasteet sekä esimerkiksi paperittomuuden lisääntyminen voivat aiheuttaa syrjäytymistä ja johtaa jopa varjoyhteiskuntien syntymiseen yhteiskunnan reunoille, mikä ilmiönä heikentää sisäistä turvallisuutta ja ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta”.

Asuinalueiden eriytyminen eli segregaatio on selonteon mukaan voimistunut Suomen suurimmissa kaupungeissa, vaikka se on edelleen kansainvälisesti verraten maltillista. Rikollisuuteen ja heikkoon yhteiskunnalliseen luottamukseen johtavat tekijät vahvistuvat entisestään, mikäli ne määrittävät kokonaisia naapurustoja ja sosiaalisia ryhmiä.

”Nämä vaikutukset eivät rajaudu vain kyseisille asuinalueille vaan vaikuttavat laajalti koko yhteiskuntaan”, selonteossa arvioidaan.

Ministeri: Poliisijohdon esiin nostamat ongelmat eivät synny tyhjästä

Sisäministeri Maria Ohisalo huomautti muun muassa kokoomuksen Häkkäselle osoittamassaan vastauksessa, että selonteossa on pyritty katsomaan, ”mistä ne ongelmat siellä kentällä syntyvät”.

”Ne, mitkä poliisijohtajat nostavat esille suurimpina ongelmina, eivät synny tyhjästä. Taustalla on juurisyitä, joihin pitää puuttua, ja tämä selonteko nimenomaan rakentaa tätä kattavampaa kuvaa siihen, kuinka niitä asioita ennalta ehkäistään. Tämä on aivan keskeistä turvallisuuden luomista”, Ohisalo sanoi.

”Ei suinkaan ole tämän hallituksen tai minun ministerinä keksintöä, että syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Sisäministeriön raporteista löytyy vuosien ajalta juurikin tämä huomio. Tämä nousee paitsi pelastajien myös poliisien puheenvuoroista.”

Ohisalo mainitsi esittelypuheenvuorossaan myös jengirikollisuuden, josta eduskunta keskusteli viikko sitten kyselytunnilla.

”Järjestäytynyt rikollisuus tarvitsee kasvaakseen otollista rekrytointimaaperää, ja sitä torjumme parhaiten yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla. Samoin esimerkiksi ihmiskaupparikollisuuden tai paperittomuuden torjunta ehkäisevät varjoyhteiskunnan syntyä ja siten auttavat pitämään Suomea maailman turvallisimpana maana.”

Selonteossa kerrotaan esimerkkejä joistakin toimenpiteistä segregaatioon ja jengiytymiseen liittyen. Poliisin ennalta estävässä toiminnassa esimerkiksi huolehditaan siitä, että poliisi kohtaa nuoria ja heille syntyy ”positiivisia kohtaamisia, jotka vahvistavat nuorten luottamusta poliisiin ja madaltavat kynnystä kääntyä poliisin puoleen ongelmissa”. Lisäksi nuorten rikoskierrettä ehkäisevä ankkuritoimintaa laajennetaan, ja sen toimin ehkäistään jengiytymistä ja väkivaltaista radikalisoitumista.

Lisäksi pyrkimyksenä on estää ”sellaisten asuinalueiden synty, joissa rikollisuuden riski ja turvattomuuden tunne ovat korkealla sekä luottamus viranomaisiin heikkoa”.

Oppositio peräänkuulutti kuitenkin ”kovia” toimia pehmeiden rinnalle.

Suomen turvallisuustilanne Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selvityksen mukaan arki Suomessa on turvallisempaa kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi liikennekuolemat ovat lähes puolittuneet viimeisen 20 vuoden aikana ja henkirikoksen uhriksi joutumisen todennäköisyys on noin puolet pienempi kuin 1980-luvulla. Turvallisuuden tunne on Suomessa korkea: 89 prosenttia ihmisistä pitää Suomea turvallisena maana. Henkilökohtaista turvallisuutta pidetään tätäkin korkeampana: 96 prosenttia ihmisistä kokee henkilökohtaisen turvallisuutensa hyväksi. Kuitenkin yleinen eriarvoistumiskehitys huolettaa yli 60 prosenttia Suomessa asuvista ihmisistä. Poliisin toimintavalmiudesta selonteossa kerrotaan mm. seuraavasti: Keskimääräinen toimintavalmiusaika on hyvä, mutta se on pitkällä aikavälillä hieman heikentynyt. Lisäksi alueellinen ja ajallinen hajonta on suurta. Keskeisimmät syyt toimintavalmiuden laskuun ovat kasvaneet tehtävämäärät, poliisien määrän väheneminen vuoteen 2017 asti ja toiminnalle asetettujen laadullisten vaatimusten lisääntyminen. Rikostorjunnan ja rikosvastuun toteutumisen näkökulmasta Suomen haasteita ovat eräiden perinteisen rikollisuuden muotojen, kuten omaisuusrikosten, tämänhetkinen heikko selvittämisaste sekä uudempien muotojen ja tekotapojentorjunnan kasvavat voimavaratarpeet.

”Poliisi on tunnistanut Suomessa vajaat kymmenen katujengiä ja varoitellut Ruotsin ja Tanskan virheiden toistamisesta. Nuorten väkivaltaan on puututtava ennakoivasti ja määrätietoisesti. Nuorille on annettava heidän tarvitsemaansa apua, tukea ja palveluita ripeästi ja oikea-aikaisesti. Samaan aikaan yhteiskunnan viestin nuorille on oltava kirkas: Lakia on noudatettava. Jokaisella rikoksella on seurauksia, jotka voivat olla vakavia iästä tai taustasta riippumatta”, kokoomuksen Talvitie sanoi.

”Pehmeiden ja kovien keinojen välille ei todella tarvita vastakkainasettelua. Mutta jos me nyt mietimme vaikka Ruotsin tilannetta tällä hetkellä: Siellä on merkittävästi lisätty poliisien määrää ja resursseja, mutta mikäli samaan aikaan ei olla huolehdittu tietyistä asioista, kuten maahanmuuton rajoittamisesta, niin ei siitä synny kuitenkaan hyviä tuloksia”, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi.

Kokoomuksen mukaan Marinin hallitus on laiminlyönyt järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan, jota ”ei edes mainita yli 200-sivuisessa hallitusohjelmassa”. Nyt on oppositiopuolueen mukaan viimeinen hetki herätä torjumaan sitä.

”Ulkomaalaisenemmistöiset jengit ovat uhka Suomessakin. Näiden haitallisten ilmiöiden torjunnan kehittämiseksi on valtioneuvosto laatinut parlamentaarisen selonteon. Olin itse selontekoa laatineessa ryhmässä, ja totean jo tähän kärkeen, että selonteko voisi tarjota enemmänkin ratkaisuja turvallisuushaasteidemme hallintaan. Kokoomus yhdessä perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanssa oli eri mieltä valmistuneen selonteon sisällöstä”, Jukka Kopra sanoi.

”Esimerkiksi viranomaisten aitoja resurssitarpeita tai tulevia investointitarpeita ei kattavasti pohdittu ryhmässä.”

Poliisin resursseista ihmetys myös hallituspuolueissa

Oppositio syytti laajalti hallitusta myös poliisin puutteellisista resursseista ja budjetista, joka poliisihallituksen mukaan jättää poliisivoimien henkilöstömäärärahat vajaiksi tarpeeseen nähden. Hallitus on kuitenkin korostanut lisänneensä poliisin resursseja edellisiin hallituksiin nähden. Ongelma on poliisihallituksen mukaan se, että ”vuosi vuodelta nousseet ICT- ja toimitilamenot vievät yhä suuremman osan perusbudjetista”, jolloin lisähenkilöstön palkkaamiseen tarvittaisiin aiempaa enemmän määrärahoja.

”Poliisin määrärahat ovat ensi vuonna suuremmat kuin aikoihin. Rahaa kohdennetaan poliisin läsnäoloon etenkin heikompien palvelujen alueilla. Jotakin on kuitenkin mennyt vuosien mittaan pieleen, kun rahat eivät koskaan riitä. Poliisin määrärahojen käyttö ja kohdentuminen tulisikin selvittää perusteellisesti yhteistyössä ministeriöiden ja Poliisihallituksen kanssa. Ongelmaa ei voida enää ohittaa. Meidän päättäjien on saatava selvyys siitä, miksi rahat eivät riitä kentälle asti”, keskustan Hanna Huttunen ihmetteli ja yhtyi huoleen poliisin määrärahoista, kuten monet hallituspuolueiden edustajat.

Selonteon mukaan poliisien henkilötyövuosimäärää nostetaan hallitusohjelman mukaisesti. Tarkoituksena on turvata poliisin riittävä läsnäolo ja hälytysvaste kaikkialla Suomessa niin normaalioloissa kuin häiriötilanteissa, ennalta ehkäisevän painopisteen vahvistaminen sekä kyky torjua myös lievempiä rikoksia. Hankkeen tähtäin on kuitenkin pitkällä.

”Tämä tarkoittaisi arviolta 8200 poliisia vuonna 2030, mikä olisi saavutettavissa ilman merkittäviä lisäinvestointeja poliisikoulutusjärjestelmään.”

