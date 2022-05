Tänään juhlitaan Eurooppa-päivää. Toukokuun yhdeksäs päivä on Euroopan yhdentymisen aloittaneen Schumanin julistuksen vuosipäivä.

Vuonna 1950 tehdyssä julistuksessa Ranskan ulkoministeri Robert Schuman (1886–1963) ehdotti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista.

Kyse oli ennen kaikkea rauhanprojektista. Eurooppa oli vuonna 1950 vielä toipumassa toisesta maailmansodasta.

”Tuotannosta otetaan yhteinen vastuu, ja siitä seuraa, että sota Ranskan ja Saksan välillä ei ole enää ajateltavissa eikä käytännössä mahdollinen”, julistuksessa lukee.

Tässä EU:n perustajat onnistuivat. Taloudelliset linkit lopettivat vihanpidon Saksan ja Ranskan välillä, toivat vaurautta ja kylvivät siemenen Euroopan poliittiselle yhdentymiselle.

Schuman olisi varmasti ollut ylpeä nähdessään, että Euroopan unioni sai vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinnon. Tuskin häntä olisi haitannut sekään, että Euroopan komission päärakennuksen edessä sijaitsee hänen nimeään kantava metroasema.

Teoria ei pätenyt Venäjään

Kapitalistinen rauhanteoria voi pitkään hyvin. Amerikkalainen kolumnisti Thomas Friedman esitteli vuonna 1996 "kultaisten kaarien konfliktinestoteorian", jonka mukaan kaksi maata, joissa molemmissa on McDonald's-ravintola, ei ole sotinut keskenään McDonald’sin avaamisen jälkeen.

Neuvostoliiton hajottua eurooppalaiset päättäjät ajattelivat pitkään, että taloudelliset kytkökset toisivat Venäjän lähemmäs länttä ja toimisivat rauhan takuuna.

Tänä keväänä on nähty, että se oli virhearvio. Kauppasuhteet eivät estäneet Venäjää aloittamasta hyökkäyssotaa Ukrainassa. Euroopan turvallisuusjärjestys ja energiapolitiikka menivät kertaheitolla uusiksi.

Thomas Friedmanin kultaisten kaarien teoria ei sekään kestänyt merivettä. Teoria on osoitettu vääräksi Israelin ja Libanonin, Georgian ja Venäjän sekä Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa.

Kriisi toi yhteen

Brysselissä on nyt monta palloa ilmassa. Euroopan maat yrittävät katkaista riippuvuutensa venäläisestä energiasta, mutta helppoa se ei ole.

Komissio on valmistellut yötä päivää Venäjän-vastaisia talouspakotteita, jotka jäsenmaat ovat tähän asti yksimielisesti hyväksyneet.

EU:n täytyy asemoida paikkansa maailmassa uusiksi. Sen pitää myös miettiä, onko taloudellisten riippuvuuksien luominen aina parasta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Eurooppa-päivänä on kuitenkin syytä tuntea tyytyväisyyttä siitä, että Euroopan unioni on pysynyt Ukrainan sodan keskellä toimintakykyisenä ja yhtenäisenä. Se on jo saavutus itsessään.

