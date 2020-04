Erityisen kovaa koronavirus on iskenyt New Yorkiin, jossa hiljentyneitä katuja partioi lähinnä kansalliskaarti.

Koronaviruskuoleman aiheuttamaan tautiin menehtyi perjantai-iltaa edeltävän vuorokauden kuluessa yli 2 000 ihmistä Yhdysvalloissa.

Kaikkiaan vahvistettu uhriluku maassa nousi yli 18 500:n, eli Yhdysvallat on nopeasti ajamassa ohi Italiasta, jossa on tähän mennessä menehtynyt tautiin noin 18 900 ihmistä, eniten koko maailmassa. Tartuntoja maassa on puolestaan todettu puoli miljoonaa, kun koko maailmassa niitä on todettu 1,7 miljoonaa.

Hallituksen ytimessä viruksen vastaista taistelua johtava Yhdysvaltain Kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin (NIAID) johtaja Anthony Fauci kertoi perjantaina toivovansa, että marraskuuhun mennessä maa palaisi ”todelliseen normaaliuteen”.

”Se on tahtoni ja tehtäväni terveydenhuollon ammattilaisena”, Fauci sanoi.

Presidentti Donald Trumpin hallinto kertoi ilmoittavansa tiistaina uudesta työryhmästä, jonka tehtävänä on suunnitella maan uudelleenavaamisen keinoja ja ajankohtaa.

”Minun täytyy tehdä päätös pian päätös maan avaamisesta ja toivon Jumalan tähden, että päätös on oikea. Se on kiistämättä suurin päätös, jonka olen koskaan joutunut tekemään”, Trump sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Marraskuussa käydään presidentinvaalit, ja republikaanit ja demokraatit ovat jo ottaneet yhteen kirjeäänestyksen mahdollisesta laajentamisesta äänestysmahdollisuuksien takaamiseksi kaikille.

Trump on lytännyt kirjeäänestämisen mahdollisuuden väittämällä sen johtavan huijaamiseen.

New Yorkissa lähes puolet maan kuolemista

Kaikkein kovimmin koronavirus on iskenyt New Yorkin osavaltioon. Vuorokaudessa siellä kirjattiin 777 vahvistettua koronaviruskuolemaa. Kaikkiaan osavaltion alueella on menehtynyt yli 8 000 ihmistä, lähes puolet maan kokonaissaldosta.

Toivonkipinää antaa se, että uhriluku kutistui hieman edellisestä vuorokaudesta. Kyseessä oli myös ensimmäinen päivä, kun tehohoitopaikkoja tarvitsevien potilaiden määrä laski osavaltiossa.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomon mukaan rajoituskeinot ja sosiaalinen etäännyttäminen näyttävät selvästi toimivan.

”Se mitä nyt teemme, vaikuttaa kirjaimellisesti satojen ihmisten elämään ja kuolemaan. Pysykää kotona sillä se toimii. Me madallamme käyrää,” Cuomo sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

