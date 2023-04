Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto lähettää tiedotteessaan suoran viestin hallitustunnustelija Petteri Orpolle (kok). Teollisuusliiton liittovaltuustolle puhunut Aalto vaatii, että työelämää ja työmarkkinoita koskevat asiat on valmisteltava sekä päätettävä kolmikantaisesti.

Aallon mukaan eduskuntavaaleissa Suomi kääntyi selkeästi oikealle ja ”ilmassa on puhtaan oikeistohallituksen tuulia”. Varmuus asiasta saataneen pian, kun tunnustelija Orpo kertoo puolueet, joiden kanssa edetään hallitusneuvotteluihin.

Aalto sanoo, että Teollisuusliitto tekee yhteistyötä kaikkien puolueiden ja hallitusten kanssa.

”Selvää kuitenkin on, että toisten kanssa yhteistyö on toisia helpompaa. Vaalit voittaneen kokoomuksen haluna on muun muassa puolittaa ansiosidonnainen, heikentää työehtosopimusten merkitystä työpaikoilla ja rajoittaa lakko-oikeutta. Näissäkin asioissa kyse on työntekijöiden toimeentulosta sekä ammattiyhdistysliikkeen kyvystä huolehtia työntekijöiden edunvalvonnasta”, Aalto sanoo.

Aallon mukaan Teollisuusliitolla on hallitustunnustelijalle ”yksi keskeinen pyyntö, johon toivomme hänen ottavan kantaa”.

”Teollisuusliitto haluaa, että työelämää ja työmarkkinoita koskevat asiat valmistellaan sekä päätetään kolmikantaisesti. Tästä periaatteesta on syytä saada kirjaus hallitusohjelmaan. Näin vältyttäisiin varmasti Sipilän hallituksen virheiltä. Tuolloin työntekijäjärjestöt ja maan hallitus olivat keskenään jatkuvasti riidoissa, kun hallitus halusi ideologisista syistä välillä heikentää irtisanomissuojaa ja välillä leikata palkkoja”, Aalto viestii.

Hänen mukaansa kolmikantaisuutta koskeva kirjaus olisi kädenojennus palkansaajille.

”Se rakentaisi luottamusta järjestöjen ja hallituksen välille. Monet työelämäuudistukset edistyisivät lopulta jopa nopeammin, kun niiden takana on työntekijöiden ja elinkeinoelämän yhteinen ääni. Näinhän kävi esimerkiksi eläkeuudistuksessa. Sitä yritettiin ensin Rukan lumilla, mutta maaliin se vietiin lopulta kolmikantaisesti. Toivottavasti Petteri Orpolla on viisautta hiihtää mieluummin porukassa kuin yksin.”

Aalto muistuttaa ”Säätytalolle astuvia puolueita siitä, että työlainsäädännön tarkoitus on suojata työelämän heikompaa osapuolta eli työntekijää”.

”Työelämän lainsäädäntö ei siksi saa olla liian altis poliittisille tuulille, vaikka hallitusten kädenjälki onkin aina erilainen. Lakia ei ole tehty työnantajan kiusaksi, vaan työntekijän turvaksi. Lainsäädännön heikennykset – koskivat ne sitten työehtosopimuksia tai työelämäpykäliä – eivät ole vailla vaikutuksia työntekijän arkeen.”

Riippumatta hallituspohjasta Teollisuusliitto tarjoaa tulevalle hallitukselle yhteistyön kättä.

”Haluamme vaikuttaa myös hallitusohjelmaan. Siksi tarjoamme hallitusohjelmatavoitteemme ja osaamisemme puolueiden käyttöön. Toivomme, että näitä myös hyödynnetään, eikä hallitusohjelma koostu vain heikennyksistä työntekijöiden asemaan”, Aalto viestittää.

Teollisuusliiton tiedotteen mukaan Marinin hallitus vei eteenpäin joitakin työelämäuudistuksia, mutta monelta osin ne jäivät kesken.

”Ammattiliitot törmäävät yhä useammin ilmiöön, jossa työsuhteita naamioidaan yrittäjyydeksi. Asiaan kiinnitti viime viikolla huomiota myös verohallinto tiedotteessaan. Tulevan hallituksen on otettava ilmiön torjunta vakavasti. Lainsäädäntöä on selkiytettävä tavalla, joka estää työnantajavelvoitteiden kiertämisen näennäisyrittäjyyden kautta.”

Toinen keskeneräinen asia liittyy Teollisuusliiton mukaan alipalkkauksen sanktiointiin. Nykyisellään työntekijän oikeussuojakeinot työnantajan vakavia lain ja työehtojen rikkomuksia vastaan ovat puutteelliset, liitto katsoo.

