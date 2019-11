Yhdysvaltain hallitus on ilmoittanut virallisesti jättäneensä eronpyyntönsä Pariisin ilmastosopimuksesta, kertoo ympäristöministeriö.

”Pariisin sopimuksella on vankka perusta, eikä Yhdysvaltain mahdollinen ero sitä kaada tai rapauta. EU jatkaa globaalina ilmastojohtajana ja kunnianhimoisten ilmastotoimien sitkeänä edistäjänä”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) tiedotteessa.

”USA:n yksipuolinen irtautuminen Pariisin ilmastosopimuksesta on ennen muuta tahra USA:n omalle maineelle. On häpeällistä, että maa on näin piittaamaton yhteisestä tulevaisuudesta”, hän jatkaa.

”USA:n ero Pariisin sopimuksesta tarkoittaa, että meidän muiden on lisättävä yhteistyötä entisestään – ja pidettävä mukana ne Yhdysvaltojen kaupungit, yritykset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, jotka pyrkivät toimimaan kestävästi ja rakentavat siitä kilpailuetua itselleen”, ministeri Mikkonen myös sanoo.

USA:n ero Pariisin ilmastosopimuksesta tulee voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua irtisanomisesta, marraskuussa 2020 – Yhdysvaltain presidentinvaaleista seuraavana päivänä.

