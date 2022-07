Britanniassa on tällä viikolla koettu ennätyksellisiä helteitä, kun elohopea on lämpömittarissa kiivennyt jopa 40 asteen yli.

Ennätys. Britanniassa on tällä viikolla koettu ennätyksellisiä helteitä, kun elohopea on lämpömittarissa kiivennyt jopa 40 asteen yli.

Euroopassa on raportoitu helleaallon sulattaneen asfalttiteiden pintoja ja muovisia kalusteita ja vaatteiden osia. Ennätyslämpötilat aiheuttavat ongelmia myös datakeskuksille. Britanniassa Oraclen ja Googlen palvelimia ylläpitäneissä rakennuksissa lämpötila on noussut liian korkeaksi, mikä on pakottanut sulkemaan toimintoja.

Ensimmäisenä pilviohjelmistojen palveluntarjoajien helleongelmista Britanniassa uutisoi The Register.

Oraclen Lontoon datakeskus ei onnistunut pitämään tilojaan 40 asteisina tai viileämpinä. Palvelimet jouduttiin sulkemaan tiistaina ja ne otettiin uudelleen käyttöön keskiviikkona iltapäivällä. Katkon vuoksi osa asiakkaista joutui odottamaan päästäkseen käsiksi tietoihinsa. Keskiviikkona tilanne vaikutti vielä osaan Oracle Integration Cloud -palvelujen käyttäjistä.

Google ilmoitti tiistaina, että osa yhtiön Britanniassa sijaitsevista europe-west2 server-alueen palvelimista kärsi tavallista suuremmasta määrästä ongelmia ja kasvaneesta latenssista. Ongelma vaikutti moniin palveluihin, mutta ei tavalliseen Google Cloud Storage -tallennukseen. Ongelmista kärsivät muun muassa Cloud Machine Learning, Cloud Firestore ja Cloud Datastore.

Molemmat yritykset lupailevat, että ongelmat saadaan järjestykseen. Tilanne kuitenkin osoittaa, että Länsi- ja Pohjois-Euroopassa ei ole vielä varauduttu riittävästi jäähdyttämään konesaleja pitkään kestävien ja ennätyskorkealle kipuavien hellehuippujen aikana.

Helle on lisäksi aiheuttanut metsäpaloja ja monenlaisia ongelmia infrastruktuurille.

