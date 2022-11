Venäjän presidentti Vladimir Putinin asemasta on esitetty arvioita jo pitkään. Putin kuvattuna 4. marraskuuta.

Venäläistutkija Tatjana Stanovajan analyysiyhtiö R. Politikin mukaan Venäjän ”on hajoamassa kahteen suureen osaan”.

Aiemmin Stanovaja on pitänyt eliittiä yhtenäisenä, mutta Venäjän vetäytyminen H’ersonista on nyt hänen mukaansa muuttanut tilannetta.

Stanovajan mukaan eliitti on hajoamassa vauraaseen, valtaa käyttävään, pragmaattiseen osaan sekä poliittisesti heikkoon mutta mediatilaa yhä vahvemmin kontrolloivaan patrioottiseen osaan. Eliitin hajoamisen prosessi ”syntyy silmiemme edessä”, R. Politik myös arvioi Twitterissä.

Niin sanottujen sotabloggareiden roolia Venäjän politiikassa on arvioitu pitkin Venäjän helmikuussa Ukrainassa aloittamaa hyökkäyssotaa. Patrioottiset sotabloggarit vaativat jatkuvasti Venäjältä rajumpia toimia.

Sotabloggareiden joukossa on henkilöitä, joilla on siteitä Kremliin sekä yksityisarmeija Wagneriin. Joukossa on myös journalisteja sekä entisiä turvallisuusvirkailijoita.