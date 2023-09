Opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on ollut ministerinä 3 000 päivää torstaina 14. syyskuuta.

Henriksson aloitti ministeriuransa Kataisen hallituksen oikeusministerinä kesäkuussa 2011 ja jatkoi tässä tehtävässä Stubbin hallituksessa.

Henriksson nimitettiin oikeusministeriksi Rinteen hallitukseen kesäkuussa 2019, ja hän jatkoi oikeusministerinä myös Marinin hallituksessa.

Orpon hallituksen ministeriajat Nykyisten ministerien ministeripäivät 14.9.2023: Henriksson Anna-Maja | 3 000 Orpo Petteri | 1 896 Grahn-Laasonen Sanni | 1 802 Mykkänen Kai | 1 167 Häkkänen Antti | 850 Purra Riikka | 87 Satonen Arto | 87 Essayah Sari | 87 Valtonen Elina | 87 Meri Leena | 87 Tavio Ville | 87 Adlercreutz Anders | 87 Multala Sari | 87 Rantanen Mari | 87 Bergqvist Sandra | 87 Ranne Lulu | 87 Juuso Kaisa | 87 Ikonen Anna-Kaisa | 87 Rydman Wille | 71 Lähde: Valtioneuvoston kanslia

Henriksson on toiminut oikeusministerinä yhteensä 2 914 päivää ja on pitkäaikaisin ministeri tässä tehtävässä. Orpon hallituksen opetusministeriksi Henriksson nimitettiin 20. kesäkuussa 2023.

Tällainen on kolmen kärki

Juuri nyt Henriksson jää täpärästi ulos Suomen 20:stä pisimpään istuneiden ministereiden joukosta, mutta hän ohittaa parissa päivässä Alexander Stubbin (kok) ja lähiaikoina myös Aarre Simosen (sd).

Pisimpään ministerinä toiminut henkilö Suomessa on keskustan Johannes Virolainen, jolle ehti kertyä peräti 6169 ministeripäivää. Hänestä jonkin verran jää Paavo Väyrynen (kesk), jolla ministeripäiviä on 5997. Kolmantena on Ahti Karjalainen (kesk) 5772 ministeripäivällä.

Neljäntenä tuleva Kalevi Sorsa (sd) jää kärkikolmikosta jo selvästi 4793 ministeripäivällä.

Nykyisen hallituksen edustajista Paula Risikolla (kok) on ministeripäiviä enemmän kuin Henrikssonilla, eli 3557. Tällä hetkellä Risikko toimii eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

