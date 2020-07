Ruotsalaista yhteiskuntaa ei suljettu kuten naapurimaissa, vaan viranomaisten koronastrategia on perustunut kansalaisten ohjeistamiseen. Maa on kuitenkin koronatartuntojen ja-kuolemien määrässä eri tasolla kuin naapurimaat.

Strategia. Ruotsalaista yhteiskuntaa ei suljettu kuten naapurimaissa, vaan viranomaisten koronastrategia on perustunut kansalaisten ohjeistamiseen. Maa on kuitenkin koronatartuntojen ja-kuolemien määrässä eri tasolla kuin naapurimaat.

Strategia. Ruotsalaista yhteiskuntaa ei suljettu kuten naapurimaissa, vaan viranomaisten koronastrategia on perustunut kansalaisten ohjeistamiseen. Maa on kuitenkin koronatartuntojen ja-kuolemien määrässä eri tasolla kuin naapurimaat.

Ruotsin hallitus on tehnyt linjauksia koronaepidemian toiseen aaltoon varautumisesta, Sveriges Radio kertoo.

Hallituksen ministerit kertoivat mediatilaisuudessa maanantaina, että maan terveys- ja muita viranomaisia kehotetaan nyt valmistamaan Ruotsia mahdollisen uuden aallon erilaisten skenaarioiden varalta. Varautumisen tarkoituksena on ehkäistä viruksen leviämistä ja uuden aallon vaikutuksia.

Hallitus painottaa erityisesti koronaviruksen tapaa tarttua ryppäissä, mikä aiheuttaa alueellisia epidemioita. Tällöin pelkkä kansallinen strategia ei riitä, vaan tarvitaan alueellisia ratkaisuja, ministerit kertoivat.

”Alueiden väliset erot voivat olla suuria koronaviruksen hallinnassa syksyllä”, ministeri Lena Hallegren sanoo.

Ruotsi tunnetaan useimpia muita maita löyhemmästä suhtautumisestaan koronaepidemiaan, ja maa erottuu esimerkiksi muista Pohjoismaista koronatartuntojen suuren määrän vuoksi. Maassa on todettu yli 70 000 koronatartuntaa ja yli 5000 ihmistä on kuollut covid-19-taudin seurauksena. Hallituksen uuden linjauksen taustalla on kuitenkin Expressenin mukaan se, että koronakuolemat ja myös tehohoidon tarve ovat kääntyneet laskuun Ruotsissa, ja akuutin epidemian helpottaessa voidaan nyt varautua myös tulevaan.

LUE LISÄÄ:

LUE MYÖS: