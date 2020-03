Etelä-Italian Campanian maakunna presidentti Vincenzo De Luca on vedonnut poikkeuksellisin sanankääntein italialaisiin, jotta nämä noudattaisivat määräyksiä ja rajoituksia muun muassa julkisilla paikoilla liikkumisessa.

”20 prosenttia imbesillejä italialaisia pilaa sen, mitä miljoonat muut yrittävät saada aikaan”, hän sanoi perjantaina iltapäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Italian viranomaiset ovat jo viikkojen ajan turhaan vedonneet kansalaisiin rajoitusten noudattamiseksi. Italialaisten välinpitämättömyyttä pidetään pääsyynä siihen, ettei koronatartuntojen määrää ole saatu hillittyä.

Koronavirukseen sairastuneita on torstai-illan tilastojen mukaan 33 190, eli 4 480 ihmistä enemmän kuin keskiviikkona. Virus on 24 tunnin sisällä vaatinut 427 ihmisen hengen ja uhreja on nyt kaikkiaan 3 405. De Lucan johtamassa Campaniassa tartuntoja on hieman yli 700.

”Mitä enemmän käyttäydymme kuin imbesillit, sitä pidempään tämä helvetti kestää”, De Luca kommentoi lukuja.

Poikkeuksellisen suorasanaisena tunnettu De Luca on ollut etulinjassa Italiassa tiukennettujen määräysten suhteen koko virusepidemian ajan. Juuri Campania sulki ensimmäisenä ravintola ja baarit sekä ne kaupat, jotka eivät myy välttämättömyystarvikkeita. Muu Italia seurasi muutaman päivän päästä perässä. Campania kielsi sulki puistot ensimmäisenä ja kielsi esimerkiksi lenkkeilyn, muu Italia on nyt tekemässä samoin.

Perjantaina De Luca ilmoitti sulkevansa rakennustyömaat ja julkiset virastot. Esimerkiksi Veneton maakunnan presidentti Luca Zaia on jo kertonut harkitsevansa samaa.

