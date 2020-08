Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson arvostelee kovin sanoin valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmän pari viikkoa sitten esittelemiä keinoja työllisyystoimista.

Andersson ottaa listasta esiin erityisesti opintososiaalisiin etuuksiin ja sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset sekä aikuiskoulutustuen, vuorotteluvapaan ja ansiosidonnaisen eläkekertymän ja peilaa tilannetta suunniteltuun Kaipolan paperitehtaan sulkemiseen.

”Mietitään niitä duunareita, joiden työpaikka nyt menee alta. Mitä nämä julkisuudessa tehdyt esitykset tarkoittaisivat käytännössä heidän kohdallaan? Toimeentulon heikentymistä työttömyyden pitkittyessä, opiskelun ja opiskelemaan pääsemisen vaikeutumista: epävarmuutta ja syyllisyyttä. Tilanteessa, jossa työnsä menettäneet eivät itse olisi voineet tehdä mitään toisin! Suomessa pitää tehdä kunnianhimoista politiikkaa työllisyyden edistämiseksi, se on selvää. Mutta ei ole liikaa vaadittua, että keskustelussa työllisyydessä keskityttäisiin aidosti pohtimaan, missä ongelmat ovat, ja mitä niille voidaan tehdä”, hän totesi linjapuheessaan vasemmistoliiton puoluevaltuustossa.

Anderssonin mukaan suhdanneluontoisen työttömyyden kasvamisen ja pitkittymisen estämiseksi parasta politiikkaa on riittävästä kysynnästä huolehtiminen sekä yritysten toimintaympäristöön panostaminen.

“Hallitus on tehnyt merkittävän alijäämän tänä vuonna ennen kaikkea elinkeinoelämälle suunnattujen koronatukien takia. Ensi vuoden budjetti tulee sekin olemaan elvyttävä, mikä on äärimmäisen tärkeää irtisanomisten ja massatyöttömyyden välttämiseksi. Oikein mitoitettu finanssipolitiikka on kaikkein oleellisinta työllisyyspolitiikkaa, jota tässä tilanteessa voimme tehdä. Suomi tulee tämän lisäksi EU:n elpymisvälineen kautta saamaan käyttöönsä noin kolme miljardia euroa tulevan kolmen vuoden aikana. Nämä varat on käytettävä viisaasti ja kohdennettava sekä työllisyyden että ilmaston kannalta tarpeellisiin investointeihin.”

Huomiota pitää Anderssonin mukaan lisäksi kiinnittää niihin ryhmiin, joiden työmarkkina-asema on erityisen heikko. Hän mainitsee erikseen maahanmuuttajanaiset sekä yli 55-vuotiaat.

Li Anderssonilla oli viesti myös UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesoselle, joka on arvostellut Suomea muun muassa liian raskaasta verotuksesta.

”Onko liikaa vaadittu, että nämä kovapalkkaiset yritysjohtajat joskus pysähtyisivät miettimään, mitä tässä maassa on oikeasti viime hallituskaudet tehty”, Andersson kysyi ja muistutti viime vaalikauden kiky-sopimuksesta.

”Kun isoissa konserneissa ollaan ajamassa tuotantoa alas, suunnataan vähennykset yleensä niihin maihin, joissa massairtisanomiset on helpointa ja halvinta tehdä: eli Suomeen. Tehtaiden lopettaminen on aina traaginen uutinen niin työntekijöille, paikkakunnille kuin firmoille, ja taustalla vaikuttaa usein monet tekijät. Siksi on hämmentävää, että yritysjohto tällaisessa kriisitilanteessa julkaisee avoimen kirjeen, jossa virheellisiin tietoihin pohjaten syytetään työntekijöiden “liian suuria” palkkoja ja nykyistä hallitusta. Tällaisten puheenvuorojen sijaan tarvitsisimme vastuunkantoa ja yhteistyötä, jotta voisimme huolehtia ihmisten muutosturvasta ja tukea kovia kokevia paikkakuntia näissä ikävissä tilanteissa”, hän jatkoi.

