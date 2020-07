”Koronaoloissa on mahdollista, että joitain asioita joudutaan tarkastelemaan uudestaan”, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sanoo.

Sanna Marinin (sd) hallituksen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo, että hallitus pitää kiinni toimista, joista syntyy 30 000:sta lisätyöllistä ”budjettiriiheen mennessä tai tämän vuoden puolella”.

Demareiden puoluehallitukseen kuuluva Tuppurainen vahvistaa siten valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) lauantaisen viestin hallitusohjelman pitävyydestä lisätyöllisten määrän osalta.

Tuppuraisen mukaan hallituksen ”työllisyystavoite on yhteinen”, joskin hän laajentaa aikataulua sanomalla, että päätöksiä 30 000 uudesta lisätyöllisestä syntyy tämän vuoden puolella, eikä siten välttämättä syyskuun puolivälin budjettiriiheen mennessä, kuten Vanhanen sanoi HS:n mukaan.

”Tästä pidetään kiinni, budjettiriiheen mennessä tai tämän vuoden puolella, kunhan nämä päätösperäiset työlliset pystytään luomaan. Tämä on erittäin realistinen ja tärkeä tavoite, ja tästä ei pidä lipsua. Syksyn aikana on tarkoitus luoda näkymä julkisen talouden pitkäaikaiseen kestävyyteen. Budjettiriihessä voidaan asettaa vielä kunnianhimoisempiakin tavoitteita, jos asioista päästään sopuun”, Tuppurainen sanoo Uudelle Suomelle.

Marinin hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan työllisyyttä tukeviin päätöksiin seuraavasti:

”…haetaan vähintään 60 000 lisätyöllistä edellä tarkoitetussa normaalissa suhdannetilanteessa. Edellä tarkoitetuista toimenpiteistä on puolet valmiina elokuun 2020 budjettiriiheen mennessä. Ellei näin ole, budjettiriihessä arvioidaan aiemmin päätettyjä menolisäyksiä, jotka on tehty suhteessa tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan.”

Suhdannetilanne on muuttunut koronan myötä kaikkea muuta kuin normaaliksi, ja työttömyys Suomessa on paisunut. Toisissa oloissa laadittua hallitusohjelmaa ei siten ehkä välttämättä toteuteta pilkulleen.

”Koronaoloissa on mahdollista, että joitain asioita joudutaan tarkastelemaan uudestaan, varsinkin kun virkamiestyöryhmät työstävät Martti Hetemäen johdolla jälleenrakennusta. Hallitusohjelman päälinjoista pidetään kiinni, ja kaikki ratkaisut haetaan yhdessä neuvotellen.”

Tuppuraisen mukaan on hyvät enteet, että hallituspuolueiden niin sanotun viisikko löytää ratkaisuja.

”Hallituksessa on keskinäistä luottamusta”, hän sanoo.

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa muun muassa, että ikääntyvien ja muiden vaikeasti työllistyvien työllisyyttä lisätään, työttömyysturvaa uudistetaan ja paikallista sopimista edistetään. Julkisuudessa on arvioitu, että ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on tulossa muutoksia ja vanhempien työntekijöiden työttömyysturvan lisäpäiviä poistetaan eli niin sanottuun eläkeputkeen puututaan.

Keinot työllisyyden parantamiseen ovat ensisijaisesti työministeri Tuula Haataisen (sd) pöydällä.

