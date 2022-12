Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pitko hämmästelee maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk) toimintaa ilmastoruokaohjelman valmistelussa.

STT on kertonut tänään, että ilmastoruokaohjelmaesityksen tavoite lihansyönnin vähentämisestä on muuttunut. Vielä toukokuussa versiossa puhuttiin lihan kokonaiskulutuksen vähentämisestä kolmanneksella nykytasosta vuoteen 2030 mennessä.

Nyt Kurvinen on lähettänyt hallituskumppaneille kuitattavaksi uuden version, jossa ei enää ole määrällistä tavoitetta, vaan pelkästään lihan kokonaiskulutuksen vähentäminen. Nykyisestä versiosta on myös poistettu STT:n mukaan kouluille ja muille julkisille ruokapalveluille suositeltu vaikuttavuustavoite, että linjastossa pääruoan tarjoaminen alkaa vapaasti otettavasta kasvisruoasta.

Ihmetys nousi esiin eduskunnassa

Kurvinen kertoi eduskunnassa jo tiistaina odottavansa hallituskumppaneilta kuittausta siitä, että ilmastoruokaohjelmaa voidaan viedä eteenpäin.

”Kyllä maa- ja metsätalousministeriö tosissaan edistää enemmän kasvisproteiinipohjaista ja kasvisruokaista syömistä, ja olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää syödä kalaa ja kasviksia enemmän monistakin syistä”, Kurvinen sanoi eduskunnassa vastauksena hallituskumppaneiden ihmetykseen.

Istunnossa vasemmistoliiton Mai Kivelä ja vihreiden Pitko olivat hämmästelleet, missä ilmastoruokaohjelma viipyy. Kivelä kysyi, miksi sitä jarrutellaan, vaikka siitä on hallitusneuvotteluissa sovittu.

”Tämä muutos, ruokasiirtymä, on vääjäämätön ja kasvisruoka etenee jarrutteluista huolimatta. Mutta on kuitenkin aiheellista silti peräänkuuluttaa tätä asiaa ja kysyä, missä se ilmastoruokaohjelma viipyy ja miten me ylipäätänsä saataisiin maa- ja metsätalousministeriö aidosti edistämään kasvipohjaista ruokaa”, Kivelä sanoi tiistaina eduskunnassa.

Pitko kysyi, saadaanko ohjelma pian nähtäväksi ja hyväksyttäväksi. Hän painotti, että on syytä saada liikkeelle toimia, jotka parantavat ympäristön ja ilmaston tilaa sekä ihmisten terveyttä.

”Moni haluaa syödä kestävästi, ja moni suomalainen haluaa pienentää hiilijalanjälkeä ruokavalion kautta. Kasvipohjainen planetaarinen ruokavalio on näistä kaikista paras. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä vegaaniksi, mutta aika monen olisi syytä vähentää lihan syöntiä. Kuitenkin julkiset hankinnat ja julkiset tuet yleensä tukevat nimenomaan eläinperäistä kulutusta, esimerkiksi tämä koulumaitotuki sellaisena esimerkkinä. Toivoisin, että näkisimme myös kasviproteiinien mahdollisuuden ja alkaisimme panostamaan niihin isosti”, Pitko sanoi eduskunnassa.

Nyt Pitko reagoi Twitterissä uusiin tietoihin siitä, että lihansyönnin vähentämistavoite on väljentynyt.

”Moninkertaistunut suomalaisten lihansyönti aiheuttaa vakavia sairauksia sekä metsäkatoa. Puhumattakaan eläimille aiheutuvasta kärsimyksestä. Ja mitä tekee ruokaministeri? Keventää tavoitetta lihansyönnin vähentämisestä ilmastoruokaohjelmaesityksessä. Onko tämä todellista?” Pitko tviittaa.