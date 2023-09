Venäjän taistelukonetappiot Ukrainan sodassa ovat noin 90 kappaletta helmikuusta 2022 lähtien, arvioi Britannian sotilastiedustelu tuoreessa katsauksessaan.

Maa on myös joutunut sodan aikana lentämään osalla konetyypeistään merkittävästi intensiivisemmin kuin rauhan aikana. Brittitiedustelun arvion mukaan onkin hyvin todennäköistä (”highly likely” eli yli 80 prosentin todennäköisyys), että monien koneiden elinkaari lyhentyy merkittävästi nopeammin kuin Venäjän ilma- ja avaruusvoimat VKS on suunnitellut.

Tämä taas lisää huollon tarvetta, mikä puolestaan vaikeutuu pakotteiden aiheuttaman varaosapulan vuoksi.

Brittien mukaan VKS:llä on edelleen kyky lentää lukumäärällisesti paljon tehtäviä Ukrainassa, mutta koska sota on jatkunut paljon pidempään kuin Venäjän puolustusministeriö suunnitteli, on todennäköistä että koneiden rasittava käyttö vähentää VKS:n taktista iskukykyä pitkällä tähtäimellä.

