Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on yhteensä varmistettua 3 783 koronavirustartuntaa. Määrä on 102 enemmän kuin eilen lauantaina. Testattuja näytteitä on 57 300.

”Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 94. Kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia”, THL kertoo.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 1700. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

HUSin entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén ja professori Marjukka Myllärniemi kiinnittävät huomiota suhteellisiin lukuihin.

”Nyt olisi kaikkein olennaisinta tietää kuinka monella (edes suunnilleen) suomalaisella on (tai ollut) koronavirustartunta. Otostutkimukset vasta-aineista tätä selvittävät”, Lindén kommentoi Twitterissä.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi Kööpenhaminassa ja New Yorkissa tehtyjen vasta-ainetutkimusten mukaan koronavirustartunnat väestössä ovat paljon laajempia kuin testeissä on löydetty.

”Suurin osa siis oireettomia tai vähäoireisia, tappavuus putoaa alle 0,2% tason. Vastustuskyky lisääntyy”, Lindén kommentoi.

Myllärniemi puolestaan huomauttaa, että koronaviruksen on tilastojen mukaan Suomessa sairastunut 0,06 prosenttia väestöstä.

”Todellinen luku on suurempi, sanovat. Terveydenhuollon kapasiteetti on jo nyt mielestäni kovilla. En ymmärrä kuinka me voisimme tavoitella laumaimmuniteettia?”