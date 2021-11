Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa haastettiin keskiviikkona Maaseudun Tulevaisuuden aluevaalitentissä EU:n taksonomiakysymyksestä, joka on aiheuttanut metsiin liittyvän eripuran hallituksessa.

Syynä oli se, että toisin kuin kokoomus puolueena, kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kannattaa taksonomiaa ja toimi myös toisena Euroopan parlamentin pääneuvottelijana asiassa.

”Sirpa Pietikäisellä on tunnetusti tässä asiassa erilainen kanta. Kokoomuksen kanta on se, minkä minä kerroin, jota me edustamme eduskunnassa ja jota me määrätietoisesti olemme läpi vieneet”, Orpo sanoi.

Pääministeripuolue sdp:tä keskustelussa edustanut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman haastoi Orpoa edelleen. Orpo on kritisoinut sitä, ettei hallituksella ollut asiaan kantaa, kun asiasta vastaava komissaari Mairead McGuinness oli vierailulla Suomessa.

”Voisi kysyä, oletteko yrittäneet vaikuttaa Sirpa Pietikäiseen. Kun puhutaan, että täytyy vaikuttaa komissaariin ja komissioon – ja toivottavasti tässä nyt yhdessä kansallisesti tehdään kaikki, koska jatkoaskeleet ovat todella tärkeät – niin Sirpa Pietikäinen, joka asian esittelijä on ollut Euroopan parlamentissa, eilenkin antoi kommentteja, joissa hän puoltaa tätä Suomen metsäpolitiikalle haitallista linjaa. Toivoisin, että Petteri Orpo yrittäisi vaikuttaa oman puolueen jäseneen”, Lindtman sanoi.

”Minä kyllä varmasti keskustelen hänen kanssaan jatkossa”, Orpo vastasi.

”Mutta Antti hyvä. Pääministeri, joka määrittelee Suomen politiikan linjan, ei ottanut kantaa tähän asiaan sinä päivänä edes, kun metsäasioista vastaava komissaari oli Suomessa. Se on hieman eritasoinen asia kuin se, että yksittäinen meppi on toiminut jossain asiassa eri tavalla”, Orpo sanoi.

Taksonomialla määritellään EU:n kestävän rahoituksen kriteerit, ja siitä on käyty Suomessa kiivasta keskustelua metsänhoidon näkökulmasta. Hallitus päätti ottaa kielteisen kannan taksonomiaan EU-ministerivaliokunnassa, mutta hallituspuolueet vihreät ja vasemmistoliitto eivät yhtyneet kielteiseen kantaan. Puolueet ovat kertoneet julkisuudessa aikovansa äänestää taksonomian puolesta eli hallituksen kantaa vastaan eduskunnan suuressa valiokunnassa, joka Suomen kannan lopulta määrittelee.

Lindtman korosti, että hallituksen kanta taksonomiaan on kielteinen ja sen mukaisesti ministerit toimivat.

”Vastaan äänestämistä ei pidä pelätä silloin, kun kyse on kansallisesta, tärkeästä intressistä”, Lindtman sanoi.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi tentissä pitävänsä kestämättömänä, ettei hallitus saanut muodostettua kantaansa aikaisemmin. Komissaarin vierailun yhteydessä Saarikko sanoi keskittyneensä EU:n tuleviin esityksiin.

Vihreitä tentissä edustanut puheenjohtaja Iiris Suomela totesi, että vihreät pystyy jatkamaan hallituksessa, vaikka äänestääkin hallituksen kannan vastaisesti suuressa valiokunnassa.

”Tämän takia ei lähdetä hallitusta kaatamaan”, Suomela sanoi.

