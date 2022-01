Suomen huoltovarmuusorganisaatio oli jo koronapandemian alkaessa varautunut siihen, että virus leviää omikronin vauhdilla. Näin sanoo Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja, kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Omikronin vaikutuksia on jo nähty juna- ja lentoliikenteessä, ja herkästi tarttuva virusmuunnos voi muuallakin aiheuttaa äkillistä puutetta työvoimasta. Suomen huoltovarmuuden kannalta oleellisimmissa organisaatioissa on kuitenkin pandemian alusta lähtien varauduttu juuri sen tyyppiseen tilanteeseen. Asiantuntijat kun varoittivat jo silloin, että koronavirus on erittäin tarttuva.

”Viesti huoltovarmuusorganisaatioon oli, että hajauttakaa kriittiset ryhmät ja heti”, Ruusunen kertoo.

Fingridissä esimerkiksi valvomoiden henkilöstö hajautettiin eri toimipisteisiin heti pandemian alkuvaiheessa. Kotoa käsin he eivät kuitenkaan voi työskennellä kyberturvallisuuden varmistamiseksi.

Jukka Ruususen mukaan Fingridissä pohditaan koko ajan sitä, mikä voi mennä pieneen ja mitä siitä voi seurata. Kuva: KIMMO HAAPALA

Hankaluuksia voi toki paikoin aiheutua, jos kentällä toimivat sähköverkon vikojen korjaajat sairastuvat joukoin. Ranskassa on jouduttu pandemian aikana ajamaan ydinvoimaloita turvallisuussyistä pienemmillä tehoilla, koska voimaloita ei ole pystytty huoltamaan.

”Ihmisen ympärillä huoltovarmuus toimii. Ei tätä voi automatisoida.”

Suomessa ei Ranskan kaltaista tilannetta Ruususen mukaan ole näköpiirissä. Sähköverkon korjaajatkaan eivät kovin herkästi saane tartuntoja ainakaan töitä tehdessään, sillä he työskentelevät pääosin ulkona. Korona ei olekaan juuri aiheuttanut häiriöitä Fingridin työmailla, toimitusjohtaja sanoo.

Altis on se, joka ei ole tajunnut omaa merkitystään

Ruusunen ei nimeä yksittäisiä aloja tai toimintoja, jotka olisivat erityisen alttiita omikronille. Sairastumiset, altistumiset ja poissaolot osunevat varsin tasaisesti joka alalle, hän arvioi.

Joillain aloilla turvallisuusmääräykset voivat toki johtaa siihen, että työntekijöiden poissaolot näkyvät asiakkaille nopeammin. Esimerkiksi lentokonetta ei voi lentää puolikkaalla miehistöllä, työ- ja elinkeinoministeriön valmiuspäällikkö Kari Klemm huomauttaa.

Ruususen mukaan ongelmia saattaa tulla ensin sellaisissa organisaatioissa, jotka eivät ole aiemmin mieltäneet merkitystään ihmisten arjen sujuvuudelle.

’’Täällä Fingridissä mietimme koko ajan arjessakin, mikä voi mennä pieleen. Harjoittelimme etätyötä ja tyhjensimme konttoritkin jo viisi vuotta sitten,” hän sanoo.

”En usko, että olimme ainoita. Huoltovarmuuskriittiset yhtiöt joutuvat miettimään asioita eri lailla.”

Huoltovarmuus rakentuu yritysten varaan

Huoltovarmuus rakentuu joka tapauksessa yritysten ympärille. Yhteiskunta ei voi rakentaa niiden rinnalle varajärjestelmää otettavaksi käyttöön kriisin tulleen.

”Olkoon kuljetus, liikenne tai ruokahuolto, huoltovarmuus nojaa siihen, että firmat hoitavat asioita vastuullisesti ja katsovat jatkuvuutta.”

Ruusunen kiittelee huoltovarmuusorganisaatiossa mukana olevien yritysten panosta. Huoltovarmuusorganisaatio on verkosto, johon kuuluu Huoltovarmuuskeskuksen ohella yritysten, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoita. Hän on kutsunut niitä ”Suomen suurimmaksi vapaapalokunnaksi”.

”Nyt näkee, että ei tämä meidän huoltovarmuusorganisaatiomme ihan huono ole. Oli valmistauduttu paljon pahempaankin.”

Ja nyt kun virus todella leviää hyvin herkästi, tilanne on siltä osin parempi, että rokotukset ovat jo pitkällä ja viruksesta tiedetään paljon enemmän.

Mitä pidemmäksi yksittäinen kriisi venyy, sen todennäköisemmäksi kuitenkin muuttuu, että sen aikana sattuu jotakin muutakin. Silloin tilanteen hoitaminen on paljon hankalampaa, varautumispäällikkö Klemm toteaa.

Tehohoitokin olisi paljon haavoittuvampi, jos jotain sattuisi nyt, kun lääkärit ja hoitajat ovat jo valmiiksi olleet pitkään kovilla.

”Siinä mielessä toivoisin, että uhalla olisi alku ja jonkinlainen loppu”, Klemm sanoo.

